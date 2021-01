Demasiados liberales –en sentido hispanoamericano del término, contrario al estadounidense– disfrutaron ver un principio del fin de la presidencia de Donald Trump signado por la violencia, desorden y sangre por un grupúsculo de exaltados que invisibilizó a cientos de miles de conservadores que marcharon pacíficamente en Washington. Condenar la violencia en el Capitolio de Washington es necesario, el propio Trump lo hizo –y fue censurado por Facebook y Twitter. A su cultura woke no le importa qué diga, sino callarlo– porque esa inútil y absurda violencia –costó vidas y dio a la agitación y propaganda enemiga la falsa justificación de lo que harán– peor que crimen, fue estupidez sangrienta y favorable al enemigo.

Pero condenar la violencia en el Capitolio olvidando intencionadamente la violencia mucho peor que por semanas impusieron las hordas ultraizquierdistas de Antifa-BML, incendios, destrucción de propiedades, asesinatos, persecuciones e intimidaciones públicas, con complicidad de líderes demócratas, prensa, empresas de redes sociales y buena parte de esos liberales hoy escandalizados exclusivamente por la violencia en el Capitolio, es hipócrita y suicida. Conozco bien los motivos de los tontos útiles. Demasiados liberales y libertarios son atraídos socialmente por la izquierda caviar y culturalmente por la izquierda académica –yo la estudio con repugnancia, otros liberales con admiración escasamente crítica–. Y eso explica su tragicomedia de cuatro años concluyendo en su apoyo al asesinato moral de Trump por los socialistas. Están haciendo el triste papel de tontos útiles –y justificando hoy su propio asesinato moral futuro– pero creen que es su mejor momento moral y político. Y nada, ni nadie les convencerá de lo contrario hasta que sea demasiado tarde.

Lo que olvidan –porque quieren olvidarlo hoy– es que si los Estados Unidos de América han sido la experiencia republicana moderna más prospera y exitosa –superando sus propias contradicciones y desafíos internos y externos a costes tan enormes con la guerra de secesión y la guerra fría– fue porque los estadounidenses establecieron un sistema político estable, al equilibrar –y limitar– una democracia al marco de los pesos y contrapesos de una república. Su democracia es su válvula de liberación de presión social y política, pero su república es el regulador indispensable de esa válvula. En tanto la República sea democrática y la democracia sea republicana, el sistema será estable. Capaz de superar desafíos a los que ningún otro sistema sobreviviría. Y garantizará el Estado de Derecho en una economía de libre mercado. Así lo entendieron los padres fundadores y las generaciones de estadistas que los sucedieron.

Porque es democrática esa República, la primera enmienda de su Constitución garantiza la libertad de expresión a una escala que en ningún otro lugar de la tierra estuvo garantizada entonces, ni lo está hoy. Y no solo porque es federal, sino porque es republicana su democracia, tiene colegios electorales. Y otorga a las Asambleas de los Estados, al Congreso e incluso al vicepresidente, el poder –en ningún caso sin contrapesos– de rechazar resultados de elecciones viciadas. Poder que si usaron –de la forma en que las circunstancias del momento lo permitieron– con un brillante resultado constitucional en las salas de sus mejores juristas. Y una lamentable componenda fatal en las de sus más avezados políticos. En 1876.

En 2021 la historia es otra. Y peor. Una matriz de desinformación y propaganda rápida y hábilmente difundida se está imponiendo sobre la realidad factual. Y la repiten encantados –por su tan poco reflexivo como emocionalmente poderoso odio a Trump– una parte de mis amigos liberales y/o libertarios. Que lo repitan los socialistas en sentido amplio no es sorpresa. Lo es que unos pocos de ellos –poquísimos, pero notables– no sólo no lo hagan, sino que vean con razonable claridad los hechos. Temen inteligentemente a las agendas socialistas que identifican tras el relato. No son su socialismo. Y si algo entiende un socialista inteligente es que tiene más motivos para temer a cualquier poder socialista del que disienta, en lo más mínimo, que de cualquier otro poder gobernante. Por no entender eso, algunos liberales y libertarios se suman con júbilo al asesinato moral de Trump por los socialistas.

El gran error de Trump fue no anticipar lo que podía venir. Mientras cientos de miles de sus partidarios se movilizaban para apoyarlo pacíficamente en Washington, denunciando lo que no menos de 74 millones de estadounidenses considera un fraude electoral. Y al menos 11 senadores y un número mayor de representantes se preparaban a objetar los votos electorales de los estados en que se denuncian irregularidades –donde las matemáticas señalan que el resultado, y la forma en que supuestamente ocurrió, están fuera del campo de lo estadísticamente posible– en lo que, incluso ratificando a Biden habría sido una sesión histórica. Y una victoria moral de Trump y las bases conservadoras. Con la para nada inesperada –aunque así se empeñe en repetirlo la matriz de desinformación y propaganda en curso– derrota de los candidatos a senadores republicanos en Georgia, se abrieron las puertas al socialismo en los EE. UU. Al menos por dos años. Y en medio de tal victoria política era inadmisible para los socialistas de los EE. UU. –y el mundo– que la noticia del día fuera una victoria moral de Trump ante una victoria política de Biden. Y la imagen del día fueran cientos de miles de conservadores en Washington apoyando a Trump. Y rechazando a Biden. Algo tenían que hacer. Y fuera aprovechando el fatal error sangriento de unos pocos exaltados, o provocándolo ellos mismos –lo que jamás sabremos realmente, aunque sabemos es una táctica común en su ultraizquierda– tuvieron lo que necesitaban. Con ello están imponiendo una matriz de agitación y propaganda, desinformación y censura para el asesinato moral de Trump y cancelación de los cientos de miles que marcharon en paz, tan eficientemente que a ella se suman como tontos útiles incluso algunos liberales y/o libertarios de Hispanoamérica y Europa.