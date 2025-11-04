La izquierda en Chile no ha escatimado a la hora de financiar a sus candidatos para las elecciones del 16 de noviembre, cuando se elegirá al nuevo presidente, los 150 curules de la Cámara de Diputados y 23 de los 50 senadores. De las arcas comunistas y socialistas brotan los mayores gastos para el financiamiento de las campañas no sólo de sus abanderados sino también para la cúpula de ambas toldas.

Los montos como «aportes directos» oscilan entre los 25 mil pesos -equivalentes a 24 dólares- y los 60 millones de pesos, que representan 59 mil dólares. Según un reporte de El Dínamo, la actual senadora socialista Paulina Vodanovic, quien busca su reelección en el Maule, ha recibido 65.050.000 a través de transferencias, mientras que el el vicepresidente de la organización, Arturo Barrios, aparece con una asignación de 15 millones de pesos para su campaña en el Distrito 7.

Otro de los beneficiados con los abonos por motivo de campaña en Chile es el senador socialista José Miguel Insulza, quien en medio de su campaña para la reelección en la Cámara Alta en Valparaíso, registra un aporte de 45 millones de pesos. También figuran con altos montos las vicepresidentes del partido, Daniella Cicardini y Danissa Astudillo, quienes aspiran a pasar de la Cámara al Senado. A cada una el Partido Socialista donó 30 millones de pesos a cada una.

Al final de su lista figura, el vicepresidente, Raúl Leiva, quien también recibió 15 millones para empujar su reelección en el Distrito 14.

Comunistas con chequera profunda

El Partido Comunista marca una tendencia similar a la de su aliado para financiar la campaña electoral en Chile, considerando que en una sola transferencia, aportó 15.594.278 a Alejandra Placencia, candidata a la reelección en el Distrito 10. Aunque es la misma zona en la cual compite la exalcaldesa de Santiago oriunda de sus filas, Irací Hassler, la organización sólo ha entregado 10.396.185.

Con el monto, Hassler queda por debajo de otros cuatro dirigentes a quienes el partido adjudicó en promedio 12 millones de pesos. Las cuentas del gasto del Frente Amplio que lidera el jefe de Estado, Gabriel Boric tiene en su historial aportes dirigidos a su dirigente, Beatriz Sánchez, quien compite por un cupo en la Cámara Alta por el Maule. Sin embargo, la coalición ha traspasado 26.754.746 en total.

Oposición austera

Los números bancarios de la oposición hablan de austeridad, debido a que Chile Vamos reporta movimientos de montos inferiores a la izquierda. Así queda en evidencia con la entrega a su directivo, Guillermo Ramírez de 13 millones de pesos y de otros 20 millones de pesos al secretario general, Juan Antonio Coloma.

Un apoyo monetario mayor para la campaña lo contabilizan María Paz Santelices y María José Hoffmann, ambas candidatas al Senado en Valparaíso de la Unión Demócrata Independiente, tras sus cuentas reflejar aportes de 30 millones para cada una.

En Renovación Nacional (RN) sus candidatos al Senado; Camila Flores, Andrés Longton, Andrea Balladares (secretaria general del partido), Hugo Rey y Jorge Rathgeb recibieron 25 millones cada uno. En el caso del Partido Republicano, la tolda a cargo de José Antonio Kast, arroja en su último reporte un abono de seis millones a Arturo Squella, presidente de la organización en este momento.

¿Qué hacen con el dinero entregado para la campaña en Chile? Lo tendrán que responder en el Sistema de Rendición Online del Servicio Electoral. En la plataforma deben presentar la documentación que permita comprobar el uso de los recursos para fines electorales. Esa acreditación de los gastos implican desde soportes transaccionales (cotizaciones, órdenes de compra, contratos, órdenes de trabajo) y tributarios (facturas, boletas, comprobantes), que respalden cada gasto. Los administradores deben asegurarse de que estos documentos sean válidos ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) y de que coincidan con los datos proporcionados, de lo contrario, habrá sanciones.

Ya el Frente Amplio enfrentó restricciones. El Servel le restó 60 millones de pesos por supuestamente no haber fundamentado el «uso adecuado» del 10% del dinero destinado a la participación de mujeres.