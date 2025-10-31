Es cierto que la candidata presidencial de la izquierda en Chile, Jeannette Jara, ocupa el primer lugar en las distintas encuestas que se divulgan en la víspera de las elecciones del próximo 16 de noviembre. Sin embargo, creer que el 27 % de respaldo que mantiene sobre el 23 % del republicano José Antonio Kast, el 15 % del libertario Johannes Kaiser y el 14 % de la centrista Evelyn Matthei, la encaminan a una victoria en las urnas sería ignorar los antecedentes comiciales que la podrían condenar a la tercera derrota consecutiva de su facción en las urnas durante el mandato de Gabriel Boric.

Las condiciones favorables para el triunfo escasean. En caso de una segunda vuelta, el sondeo de Criteria revela que la candidata oficialista pierde contra los tres candidatos de oposición antes mencionados. Frente a Kast, el republicano se impondría con el 51 % sobre un posible 33% que alcanzaría Jara. Matthei también la superaría con 45 % ante 31% y con Johannes Kaiser el resultado quedaría 4 1% a 34 %.

Detrás de los números actuales está la tendencia del votante que ya llevó a la izquierda a un revés en las regionales de octubre año pasado en las cuales el Partido Republicano ganó ocho alcaldías (cuando no tenía ninguna a cargo), la centroderecha pasó de 87 a 122 alcaldías, mientras que la centroizquierda cayó de 150 a 111 y los independientes se posicionaron en 104.

Cifras con mensaje clave

Lo clave de la distribución de las fuerzas políticas es que en términos de población gobernada en el plano local por cada bloque, la centroderecha y derecha obtuvieron de 21,6 % a 37,4 %, y el gobernado localmente por la izquierda y la centroizquierda bajó de 40,1 % a 38,5 %.

Todo eso incide sobre Jara así como también el agrio resultado de la primera constituyente liderada por la izquierda que sólo cosechó más desacreditación, hoy difícilmente reversible, luego de su propuesta para enmendar la crisis provocada por el estallido del 18 de octubre de 2019 obtener 62% de rechazo. La insistencia en un proyecto plurinacional la condujo al precipicio. Dos golpes casi juntos y un tercero es lo más probable.

La baja aprobación de Boric también entra en las variables que apuntan a un nuevo fracaso de la izquierda en Chile. Según el último sondeo del Centro de Estudios Públicos (CEP), su respaldo sólo ronda el 28 % mientras que su rechazo alcanza el 62 %. Con un rendimiento pésimo entre la opinión pública del mandatario su participación en la campaña equivale a «ruido». De hecho, Ricardo Lagos, uno de los voceros de Jara, reconoce que “el gobierno ha tenido situaciones que no han ayudado”.

Presidente que no suma

El diputado alude a las ocasiones en las que el mandatario se ha involucrado en el debate presidencial, entre ellas, las críticas en cadena nacional a las propuestas del candidato republicano, José Antonio Kast. “Son elementos que hacen ruido y nos distraen de la candidatura y el protagonismo».

Boric es lastre en lugar de un activo en el proceso de promoción de la aspiración presidencial de la comunista. De esa manera lo resume el investigador de la Universidad del Desarrollo, Rodrigo Pérez de Arce, en El Mercurio. Sobre la percepción no se les puede culpar porque al generar una confrontación con Kast, invisibiliza no sólo al resto de los candidatos, especialmente a la abanderada de su sector.

Además, recalca que «el gobierno está mal evaluado por la ciudadanía, acaba de sufrir un traspié importante con el error de cálculo en las cuentas eléctricas, y existe una sensación generalizada de que la administración Boric ya terminó y poco puede hacer para revertirlo».

Marcar distancia con La Moneda es la estrategia de Jara. Sin embargo, es inútil cuando ella formó parte del Ejecutivo como ministra del Trabajo desde el ascenso de Boric al poder hasta su lanzamiento a la carrera comicial para sustituirlo este año.