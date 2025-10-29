La lucha contra el narcotráfico tuvo otro episodio negro en la historia de Río de Janeiro, al ejecutarse una redada en las favelas de este estado, que dejó 132 muertos, de los cuales cuatro eran funcionarios policiales. El operativo contra la banda Comando Vermelho (VC) evidenció la creciente pugna política del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, con el gobernador bolsonarista, Claudio Castro, que terminó dejando las imágenes más tétricas en la historia contemporánea de la nación suramericana.

La indiferencia de Lula da Silva con la administración Castro en asuntos de seguridad rebasó cualquier límite, al negarle la asignación de equipos blindados, solicitada en tres oportunidades ante el Ministerio de Justicia y Defensa.

La Armada vetó las peticiones al llegar al Estado Mayor y Lula da Silva también se opuso, a pesar de tener una prerrogativa exclusiva que lo faculta para autorizar vehículos militares en operaciones de Garantía de Orden Público (GLO) de forma discrecional.

El precio de la hostilidad política es hoy alto. Río de Janeiro lo paga con las críticas escenas de muerte en las calles de las favelas Penha y Alemão, debido a la falta de cooperación de un gobierno que solo atinó a convocar un «gabinete de emergencia» para «evaluar la situación».

Sin embargo, el gobernador Castro defiende la envergadura del operativo, en el cual fueron arrestados 113 sospechosos y se puso bajo custodia policial a diez adolescentes, se decomisaron 119 armas, 14 artefactos explosivos y toneladas de droga.

Al respecto, indicó que “la operación de hoy tiene muy poco que ver con la seguridad pública. Es una operación de defensa del Estado. Es una guerra que trasciende los límites de lo que el Estado debería librar solo. Para una guerra como esta, que no tiene nada que ver con la seguridad urbana, deberíamos contar con mayor apoyo, incluso de las Fuerzas Armadas. Es una lucha que ya trasciende el concepto mismo de seguridad pública, consagrado en la Constitución. Río está solo en esta guerra”.

Gobierno de guante blanco

Cualquier análisis hundirá a la gestión de Lula da Silva, considerando que había aprobado la utilización de los GLO en dos ocasiones en Río de Janeiro durante su tercer mandato: la primera en los puertos de la capital y la ciudad de Itaguaí, y la segunda durante la Cumbre del G20 en noviembre de 2024.

Esta vez, para la acción planificada contra el Comando Vermelho, la organización que aumentó las áreas bajo su control en 8,4 % y en los últimos dos años domina 51,9 % de las zonas de la Región Metropolitana de Río de Janeiro, lo desestimó.

«Hay razones políticas», recalca el experto en narcoterrorismo, Alejandro Cassaglia, tras recordar que esta organización se formó en los años 70 dentro de la cárcel de Ilha Grande, en Río de Janeiro, con presos comunes y militantes de izquierda que compartieron espacios durante la dictadura militar. A ello agrega que el CV es aliado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para impulsar el tráfico de droga hacia Europa y Asia.

Asimismo, en abril de este año, el Supremo Tribunal Federal impuso nuevas reglas para la realización de operaciones policiales en las favelas del estado de Río de Janeiro, con el objetivo de prevenir violaciones de derechos humanos.

El máximo tribunal determinó que «siempre» se lleve a cabo la autopsia de las personas muertas durante acciones de las fuerzas de seguridad y que los cadáveres sean fotografiados en la posición en que fueron encontrados.

La decisión del tribunal se da en respuesta a una demanda presentada en 2019 por el Partido Socialista Brasileño, una formación de centroizquierda que alegó violaciones masivas de derechos humanos en materia de seguridad.

Según el partido en mención, el Gobierno regional incumplía una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la que se le ordenaba implementar una serie de medidas, tras la muerte de 26 personas durante unas incursiones policiales en la favela Nova Brasilia en 1994 y 1995.

Todo este perfil está ampliamente documentado. Lula da Silva no puede negar conocerlo cuando el Foro Brasileño de Seguridad Pública, estima que los negocios del CV facturan 146,8 mil millones de reales en mercados ilegales de oro, combustible, bebidas y tabaco. Además, su rango de criminalidad incluye hasta la fabricación de sus armas con equipos de última generación, con impresoras 3D, que trabajan con metal y entregan piezas confeccionadas de alto calibre.

Sin una disposición contundente para enfrentar a la organización y ayudar a cumplir 250 órdenes de arresto, Lula cosechó un escenario en contra para recibir a los invitados de la cumbre mundial sobre el clima de la COP30 que se celebrará en la ciudad amazónica de Belem del 10 al 21 de noviembre. Una vergüenza con la visita.