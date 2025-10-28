Las apuestas en línea del sitio especializado en predicciones políticas, Polymarket, aumentan su interés por la candidatura del fundador del Partido Nacional Libertario (PNL) en Chile, Johannes Kaiser, cuyo respaldo crece a solo de tres semanas de los comicios.

Las tendencias en la plataforma que anticipó el triunfo de la comunista Jeannette Jara en las primarias oficialistas en junio de este año, al igual que ocurrió con Donald Trump en las presidenciales de Estados Unidos el año pasado, muestran el avance de Kaiser hasta el segundo lugar.

Según las métricas de la casa de juego, el candidato libertario ocupa el segundo lugar en las apuestas con el 20 % de apoyo para la jornada del 16 de noviembre. De esa forma, desplaza al tercer puesto a Jeannette Jara, quien tiene un 14 % y conduce a la abanderada de la coalición Chile Vamos (compuesta por la Unión Demócrata Independiente, Evópoli y Renovación Nacional), Evelyn Matthei al cuarto lugar con solo 4 %.

Comunista en picada

El comportamiento de las apuestas en Polymarket de Kaiser reflejan precisión por combinar noticias, encuestas y opiniones de expertos en un único valor, asegura la plataforma tras destacar que sus mercados evidencian «probabilidades precisas, imparciales y en tiempo real para los eventos que más le importan. Los mercados buscan la verdad”.

En ese sentido, esta es la primera vez que Jara pierde el segundo lugar, desde que ganó las primarias de los partidos afines al Ejecutivo que lidera, Gabriel Boric. Para esa contienda, el mercado de predicciones le asignó una probabilidad de victoria de 18 %, que luego subió a cerca de 20 %. Desde entonces, las preferencias reportan cambios. Jara ha venido disminuyendo sus opciones desde un máximo de 31,7 % el 10 de julio, hasta el 13 %.

Los demás integrantes del cuadro postulante también reportan caídas. Si bien el principal favorito para ser el nuevo mandatario de la nación austral es el republicano José Antonio Kast, quien se posiciona en el primer lugar con el 68 % de probabilidades, su margen va en retroceso al caer de su pico de 75 % que arrojó a inicios de octubre.

Con rentabilidad

Estas apuestas funcionan tal como cualquier otra apuesta deportiva, es decir, quién recibe más favoritismo “paga” menos por la apuesta que los menos probables. Hasta ahora, quien más crece en las últimas semanas es Kaiser, quien marcaba cerca de 2 % a inicios de mes y que comenzó a repuntar principalmente en la última semana, según divulga La Tercera. El panorama es similar a los resultados de los sondeos nacionales.

En la encuesta del Centro de Análisis de Estudios de Mercado (Cadem) está claro que hay una disputa por el tercer lugar luego del ascenso de dos puntos por parte de Johannes Kaiser, para alcanzar el 14 %, superando a Evelyn Matthei, que cae un punto y se ubica en 13 %. Por su parte, Franco Parisi, del Partido de la Gente, se mantiene sin variaciones, con 11 %. Más atrás figuran Harold Mayne-Nicholls (4 %), Eduardo Artés (1 %) y Marco Enríquez-Ominami (1 %), mientras que un 9 % de los encuestados declara que no votaría, no sabe o no responde.

Ahora bien, los apostadores atraídos por Matthei retroceden. Aunque comenzó la carrera en este sitio web con 58 % de las apuestas a inicios de mayo, hoy está en 4 %, su mínimo desde que partió esta medición. Finalmente, en quinto lugar aparece Parisi con un 1% de probabilidades. Los demás candidatos (Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés) tienen menos de 1 % y Mayne-Nicholls no está contabilizado.