¿Qué les pasó a los ocho candidatos presidenciales en Chile en el segundo debate televisivo? Esa es la pregunta que abunda, después de la trasmisión de este domingo hecha por Canal 13 en la que ninguno de los aspirantes a La Moneda confrontó con interpelaciones a sus rivales, para la contienda del próximo 16 de noviembre.

El encuentro suponía exponer, refutar, cuestionar y sobre todo figurar en temas relacionados con seguridad y economía. Sin embargo, cada turno para referirse al combate del crimen organizado y el narcotráfico, fomento del empleo o política transcurrió lejos de generar intervenciones incómodas o polémicas.

Así se les vio al candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi; la comunista Jeannette Jara; el profesor Eduardo Artés, el republicano José Antonio Kast, la ficha de Chile Vamos, Evelyn Matthei; el libertario Johannes Kaiser, el progresista Marco Enríquez-Ominami y el exdirigente deportivo Harold Mayne-Nicholls.

Sin detractores

Las expectativas sobre la presentación de una línea más definida o contundente entre Matthei y Kaiser, que les permitiera a ambos inclinar la balanza de una forma más clara en medio de la lucha que mantienen por el tercer lugar en las encuestas, separados por solo un punto, quedaron insatisfechas frente al guante blanco que primó en la jornada. La apuesta fue evidente: evitar la confrontación.

Jara y Kast también lo hicieron. La comunista y el republicanos dejaron atrás su rivalidad mediática para cuidar sus números favorables en los sondeos. Asistieron con un ánimo distinto. Podría decirse estratégicamente relajados. Propiciar una nueva evaluación negativa interna en un debate sería suicida cuando están posicionados en el primero y segundo lugar 27 y 20 puntos respectivamente. Lo aprendieron después del complejo escenario de fricciones con aliados que les dejó el debate de septiembre en Chilevisión.

De hecho, la abanderada del oficialismo habló sin ninguna voz en contra sobre su cuestionada propuesta orientada a fijar un ingreso vital de 750 mil pesos. Mientras, Kast citó el modelo de cárceles del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para impulsar un registro único de delincuentes sin acceso a beneficios sociales y defendió la vida desde la concepción hasta la muerte (aborto y eutanasia).

Como querubines

La oposición zanjó con este debate que dejó mucho que desear la «guerra fría» que mantuvieron Kast y Matthei, después de que el comando de la candidata de Chile Vamos calificara como un delirio “sin números que cuadren” su promesa de recortar seis millones de dólares de gasto fiscal, tan solo en 18 meses.

De aquello ninguno se acordó. Kast prefirió preguntarle cómo combatir el desempleo. Ella agradeció el gesto que aludía a su época como ministra del Trabajo. «El objetivo que perseguía el republicano, según sus cercanos, era bajar la tensión entre ambos y mostrar que existe apertura de él a recibir sus propuestas en eventual gobierno suyo», revela ExAnte.

Es posible. Matthei lo endulzó recalcando que había perdonado sus acusaciones de una “campaña asquerosa” de bots y, aunque habló de recortar gastos en el aparato público, lo hizo sin criticar el plan de Kast.

La moderación en el libreto

En el libreto de Jara prevaleció la moderación y anunció cambios en la seguridad fronteriza con “tranquilidad”, en caso de ganar la contienda. Esta vez, su blanco para marcar diferencias fue el candidato libertario Kaiser, en lugar de Kast. Hacia Kaiser dirigió el guion de su campaña, como relevar el secreto bancario para perseguir la ruta del dinero del narcotráfico.

Por su lado, Matthei reforzó su posicionamiento entre las mujeres, uno de los segmentos donde mejor rendimiento electoral tiene, y mostrándose como una opción lejana de los extremos. Recalcó su desacuerdo con la eliminación de beneficios de salud y educación a los hijos de migrantes irregulares, aunque prometió mano dura contra la delincuencia y un plan para reactivar la economía del país.

Diferencias sin arremetidas

Kaiser marcó diferencias sin confrontar a Kast. De manera general se refirió a una batalla cultural, así como a la necesidad de revisar los libros impartidos por el Estado, si llega a La Moneda.

Su punto clave fue insistir en que es el único candidato partidario de una intervención militar de Estados Unidos a Venezuela. Por otra parte, sin pena ni gloria figuraron Parisi, quien enfrenta el escándalo de la la demanda de su exesposa, por el incumplimiento del pago de la pensión alimenticia de sus hijos.

Quizá ello explica su foco en pasajes evangélicos y realizó diversas promesas, como el construir “barcos-cárceles”.

Maynne-Nicholls repitió su fórmula de campaña que lo promueve como un candidato con “sentido común”, al enfocarse en los índices de obesidad en Chile y rechazar el uso de armas de los guardias de seguridad. De lo demás, ningún brillo.