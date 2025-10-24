El cuadro de la banda criminal conocida como el Tren de Aragua, que huyó de Chile tras su vinculación con el secuestro y posterior asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda en febrero de 2024, retorna extraditado a Santiago. Allí enfrentarán a la justicia. En esta ocasión le toca a Luis Alfredo Carrillo, alias ‘Gocho’, quien está acusado de sepultar el cuerpo del exmilitar y fue capturado en Colombia. Él será el sexto miembro de la organización que aterrizará en la capital austral. Otros cinco ya desembarcaron transferidos por Estados Unidos.

La Corte Suprema de Justicia de Colombia autorizó la extradición a Chile del sujeto acusado de asociación ilícita y secuestro con homicidio, a ocho meses de su detención por parte de funcionarios de la Policía Nacional en la localidad de Chiscas, en el departamento de Boyacá, informa El Mercurio.

El ente respondió a la notificación roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) emitida en contra de Carrillo, a causa del crimen de Ojeda, la cual se mantenía vigente luego de que el Ministerio Público de Colombia comprobara que existen «los elementos de prueba» en su contra que lo señalan como «uno de los responsables de, por lo menos, tres retenciones ilícitas, tráfico de migrantes, trata de personas, explotación sexual, extorsión, venta de estupefacientes, entre otras conductas perpetradas por el ‘Tren de Aragua’ en diferentes sectores de Santiago de Chile».

Además, el brigadier general William Rincón, de la policía colombiana, detalló que el imputado conocido como el ‘Gocho’ es «hombre de confianza de alias ‘Bobby’, también detenido y líder del Tren de Aragua para Sudamérica.

Futuro con régimen estricto

El futuro del ‘Gocho’ en Chile incluye su traslados al Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (Repas) en Santiago, donde ya están desde el pasado 1 de octubre los otros cinco miembros de la banda que ya fueron extraditados desde Estados Unidos.

A Carrillo lo acompañaría en la extradición Ender Alexis Rojas Montana, cabecilla del Tren de Aragua que también se encontraba en Colombia. Sin embargo, el maleante se lanzó al vacío durante el operativo para aprehenderlo. Estaba acusado de secuestro agravado, robo con intimidación y asociación ilícita.

Según Gendarmería a todos los vinculados en el crimen de Ojeda se les asignan celdas individuales y vestimenta fiscal (pantalón azul, camiseta naranja de manga larga, abrigo o chaqueta del mismo color), para distinguirlos del resto de la población penal.

Durante su prisión preventiva que implica un régimen de salidas controladas al patio, con un máximo de dos horas al día para evitar contacto con otros miembros de bandas criminales.

Las autoridades también equiparon sus celdas con cámaras de seguridad para monitorear el comportamiento diario de estos internos que estarán sometidos a restricciones en cuanto a encomiendas y visitas. Con la segmentación interna y el control del personal de trato directo, Gendarmería pretende impedir que los miembros del Tren de Aragua se reorganicen dentro del recinto penitenciario.