Los radares de las autoridades dentro y fuera de España ya no solo rastrean los negocios del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero con el régimen chavista que lidera Nicolás Maduro, sino también la existencia de una estructura financiera directa entre la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y el actual mandatario del país ibérico, Pedro Sánchez.

Según Raúl Sánchez, director de El Distrito, el periodista Javier Benegas y la concejal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Arantxa Cabello, la ruta incluiría depósitos a las cuentas personales de Sánchez, consultoras y fundaciones cercanas a al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que operarían como receptoras del dinero que posteriormente aparece reenviado a Georgia.

Además revelan que la información recopilada por Estados Unidos se basa en una revisión de las cuentas encriptadas que ambos dirigentes del PSOE tienen en República Dominicana. Al respecto, los investigadores afirman que las pesquisas apuntan a la recepción «sin intermediarios desde Caracas” de dinero vinculado a la estatal petrolera.

PSOE con pieza clave

La tolda socialista está un cataclismo político ante la suma de Sánchez a la investigación que había estado centrada en Zapatero, por funcionar como un embajador oficioso de Miraflores, para blanquear la imagen del chavismo en foros internacionales.

Todo indica que se estableció una ruta de los pagos de PDVSA hacia dirigentes socialistas europeos, por un monto que ascendería a 250 millones de euros procedentes del sector petrolero venezolano, con el que se habría financiado presuntamente parte de las actividades de la Internacional Socialista y del propio PSOE.

Supremo en el medio

Para el PSOE sacudirse la crisis es casi imposible con el pasar de las horas ante el desarrollo paralelo de procesos judiciales en contra del exministro de Transporte, José Luis Ábalos y el exsecretario de la tolda, Santos Cerdán, por el presunto cobro de coimas durante la adjudicación de obras públicas.

¿De dónde procede el dinero en efectivo del PSOE? ¿Hay fondos ocultos en Venezuela y a cuánto asciende la cantidad que tendría allá? La oposición presiona por un fallo. Ante el Tribunal Supremo, el Partido Popular solicitó esclarecer la procedencia del dinero del PSOE con evidencias que justifiquen los retiros bancarios realizados para pagar en efectivo a Ábalos.

La petición se concreta a un mes del último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que revela la existencia de una presunta «caja B» en el seno de la tolda, que permitió pagos de más de 95000 euros, sin respaldos, en las cuentas del que fuera Ábalos y su exasesor, Koldo García.

El PSOE tiene el tiempo en contra, considerando que está en agenda la comparecencia judicial del exgerente del partido y actual presidente de Enusa, Mariano Moreno Pavón, el próximo 29 de octubre. Junto a él, también lo hará una trabajadora de la Secretaría de Organización del partido, Celia Rodríguez Alonso. ¿Hubo contabilidad paralela? Tendrán que responder cuando Santos Cerdán, exsecretario de organización de la tolda y figura central en estas tramas, salga de prisión para “desahogarse” públicamente.