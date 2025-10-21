Las encuestas para las elecciones presidenciales en Chile arrojan que el abanderado del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, repunta en los sondeos de opinión con un alza que lo posiciona a sólo dos puntos de la candidata de la coalición de Chile Vamos, Evelyn Matthei y a uno del candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi.

El apoyo de 12 % a Kaiser brota en las regiones del norte y el sur, con énfasis en los mayores de 40 años. La tendencia resuena en los comandos de los partidos opositores, porque “Kaiser es la segunda carta con más preferencias dentro de los votantes de derecha y de oposición al gobierno de Gabriel Boric, con alrededor de un 22% de intención de voto en ambos segmentos”, revela la consultora Panel Ciudadano en ExAnte.

En el caso de Chile Vamos que permanece con 14 % entre las preferencias con Matthei, el ascenso del candidato del PNL implicará un empate técnico entre los candidatos de la derecha, lista que incluye a José Antonio Kast. En la coalición asumen que beneficia a la exalcaldesa de Providencia y en Republicanos que solo la debilita y amenaza su tercer lugar en primera vuelta.

Incredulidad republicana

El Partido Republicano está incrédulo ante el alza de Kaiser. Solo avizoran que su participación intensificará la disputa por el tercer lugar, posición que hasta ahora ocupa Matthei. ¿Es sobre confianza? Quizá. Se basan en que su ficha, duplica con el 24 % de respaldo a los números de Kaiser en las encuestas.

Creen que el incremento de Kaiser surge de su narrativa que coincide en algunos puntos con Kast. Desde el inicio de la campaña tenían claro que sucedería, considerando que el precandidato presidencial desertó de la facción republicana en enero del año pasado para fundar el Partido Libertario en Chile. En sus matemáticas, sus contrincantes prefieren estimar que su presencia en la primera vuelta le permite a Kast posicionarse como una carta “más moderada” y ampliar su electorado.

Ahora bien, faltan tres semanas para las elecciones y cualquier cambio tiene espacio, por insólito que pueda parecer. Frente a ellos, la estrategia republicana es transmitir que desestiman las encuestas aunque La Tercera revela que efectúan un análisis constante de las tendencias.

¿Resentidos o con temor?

A la oposición le cuesta reconocer el posicionamiento del candidato libertario. Se percibe en las declaraciones del jefe programático de Matthei, Juan Luis Ossa, quien afirmó que el alza de Kaiser es «algo natural al proceso electoral, cuando van quedando pocas semanas”. Ossa matiza su ascenso en La Tercera. Lo atribuye a electores que responden al voto obligatorio, que desconocen a los candidatos.

Detrás de su declaración hay temor. Chile Vamos interpreta —puertas adentro de la coalición de Chile Vamos— que hay condiciones para reeditar el el escenario de los comicios de 2021, en el cual su entonces candidato, Sebastián Sichel, quedó en el cuatro lugar.

Kast es más cauto que los voceros de su organización, en medio de la polémica. Con su tercera competencia por la presidencia en desarrollo admite que «Johannes también puede ganar. El resultado es incierto”. Y tiene razón.

Los cálculos de un ajedrez electoral

Para las presidenciales chilenas, los comandos de los partidos en la contienda electoral competencia tienen ya cálculos políticos que apuntan a un empate en el segundo lugar en primera vuelta, porque «no hay imbatibles en elecciones. A medida que se acerca la elección se va alineando voto obligatorio y moderado», asegura el senador Luciano Cruz-Coke.

Con el mismo argumento y esperanza comicial respira el presidente de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz, tolda aliada de Matthei, hacia la jornada. Su pronóstico es que las urnas cerrarán con «un fallo fotográfico» que incluiría a Kast.

“En varias encuestas a estas alturas estamos en un empate técnico donde están los candidatos del sector dentro del mismo margen de error, es decir, que podría cualquiera de ellos pasar a segunda vuelta“, agregó. Sin embargo, un aspecto e indicador que pesará en la contienda será el voto obligatorio.

En las filas de Matthei confían en su respaldo, porque convoca a electores moderados, pero estimar cuántas boletas que los representarían para inclinar la balanza es complejo. Solo esperan que el “sufragio silencioso” —donde recaen los identificados con la centroizquierda en desacuerdo con la candidatura de la comunista Jeannette Jara— marque la casilla de Chile Vamos en lugar de la libertaria.