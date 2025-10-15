Los cubanos son el contingente extranjero más grande con el que hoy cuenta Rusia en la guerra que mantiene con Ucrania. Según Forbes, hay 25000 jóvenes oriundos de la isla caribeña con un contrato firmado que los adhiere a las filas militares de Moscú y de ellos, 7000 están ya con un fusil en las zonas de ataque.

De al menos 40 que han caído en el terreno de fuego, las autoridades ucranianas tienen sus pasaportes, los cuales confirman la participación en el conflicto armado donde Rusia acumula, de acuerdo con la inteligencia británica, más de un millón de bajas.

El contingente de cubanos, que duplica a los 12000 norcoreanos en el bando ruso, conviene a Moscú y La Habana. Todas las partes ganan excepto los jóvenes, considerando que el Kremlin se abastece de soldados externos para minimizar la reacción interna, mientras sus socios tienen una oportunidad de reunir conocimiento sobre tácticas de combate electrónica y los extranjeros muertos en el campo de batalla ahorran a Putin los pagos sociales a parientes de uniformados caídos y lo eximen de responsabilidades.

Tropas movilizadas con engaños

Los cubanos dejan la isla bajo engaño para arriesgar su vida en la guerra. Los africanos también. A ellos, Rusia los atrae con ofertas de trabajos en «fábricas de champú». Sin embargo, a su arribo son detenidos y obligados a ingresar al ejército. De esa manera, Moscú abulta sus tropas con reclutas capturados de Camerún, Senegal y Zimbabue, después de una semana de entrenamiento.

De la estrategia de Rusia hay indicios claros. En julio, Ucrania reveló que los extranjeros representaban el 49 % de los presos en el país (excluyendo a los ciudadanos rusos), frente al 1 % en 2022. Los números constatan que sin el reclutamiento extranjero, Moscú probablemente no podría sostener operaciones ofensivas.

Aunque el régimen cubano insiste en negar estar detrás del envío jóvenes a Rusia, sus argumentos son inútiles cuando cada unidad extranjera que rota por Ucrania aprende a luchar en la primera guerra de drones a gran escala del mundo. Al castrismo, China y Corea del Norte, les conviene la experiencia.

«Ese es el peligro. No es solo el poder de Rusia, es el hecho de que sus socios están adquiriendo habilidades en el campo de batalla que pueden exportar a otros conflictos en Europa, América Latina y Asia», aseguró a Forbes el fundador y director ejecutivo del Instituto de Paz a través de la Fuerza (PTSI por sus siglas en inglés), Bill Cole.

El Departamento de Estado de Estados Unidos lo sabe y ya distribuyó a sus diplomáticos un memorando interno en el cual advierte el reclutamiento de cubanos como mercenarios para el Ejército ruso, convirtiendo a Cuba en una de las principales fuentes de combatientes extranjeros. En el mismo documento responsabiliza a La Habana de haber «fallado en proteger a sus ciudadanos de ser utilizados como peones en la guerra ruso-ucraniana».

Dependencia ante la división

Esta dependencia de Rusia de sus aliados estratégicos, para ampliar su contingente militar, es otra de sus jugadas en medio de la división que existe entre naciones democráticas y regímenes autoritarios para fortalecer su imagen de líder.

La suma de Cuba es menos ambiciosa. La cúpula castrista solo persigue rentabilidad económica e ideológica con el ingreso de jóvenes oriundos de La Habana a las filas rusas. De esa forma, consolida sus débiles credenciales revolucionarias y enfrenta de forma indirecta a Washington, al alinearse abiertamente con el Kremlin. Es un gesto simbólico que funciona.

Sin embargo, ello no cambia que la dependencia de Rusia de sus aliados refleja, en el fondo, un signo de debilidad e incluso de desesperación a tres años del inicio del conflicto que tiene a su población cada vez menos dispuesta a morir por nada.