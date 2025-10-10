La noticia del reconocimiento de la líder venezolana María Corina Machado con el Premio Nobel de la Paz, por su comprometida lucha a favor de la democracia, es denigrada por la izquierda española. El silencio indiferente del Palacio de la Moncloa y las críticas al galardón divulgadas por cercanos a la administración socialista de Pedro Sánchez confirman su no solo la falta de diplomacia, sino además el respaldo tácito al régimen chavista de Nicolás Maduro, acusado, incluso, de crímenes de lesa humanidad.

Esta posición no es sorpresa. Al contrario, va en línea con los evidentes intereses políticos que existen entre los socialistas de Madrid y Miraflores. Un espaldarazo de Sánchez a Machado sería desafiar al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien mantiene estrechas relaciones con el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.

«El expresidente Rodríguez Zapatero es un hombre honorable, un dirigente político de España», vociferó Maduro días atrás después de que el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, sugiriera el retiro de la visa al exmandatario por sus vínculos con Caracas. Ante ello, el mutis de Sánchez es estratégico.

De esa manera, resume el dirigente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, la ausencia de una felicitación desde el Ejecutivo español hacia Machado por su nobel de la Paz, cuya escogencia «lanza un mensaje decisivo al mundo: el camino hacia la paz es la firmeza democrática y no la complicidad con la tiranía. Por eso Sánchez aún no la ha felicitado. No solo han despertado de sus ensoñaciones, sino que les han puesto ante el espejo de su infamia. España volverá a tener un Gobierno que se aparte de los intereses oscuros de Sánchez y defienda la libertad con el coraje de María Corina».

Posición desde el resentimiento con EEUU

Ahora bien, callar ante el revuelo internacional no fue una opción para el exvicepresidente del Gobierno de Sánchez, Pablo Iglesias, y la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, quienes optan por calificar a Machado de «golpista» en las redes sociales.

Iglesias compara la entrega del Premio Nobel de la paz a la dirigente de Vente Venezuela. Difunde que equivale a reconocer a «Adolf Hitler a título póstumo».. Presagia que el año que viene lo compartirán el presidente ruso, Vladimir Putin y el jefe de Estado ucraniano, Volodímir Zelenski. Belarra está de acuerdo. Atribuye a un «altísimo» grado de desprestigio la edición este año. Insiste en que exalta a «golpistas y criminales de guerra».

Hablan desde el resentimiento absoluto. Para la izquierda española «quien lo merece» es Francesca Albanese, la relatora de Naciones Unidas sobre los territorios palestinos sancionada por Estados Unidos, tras denunciar a Israel por «genocidio» en Gaza. Eso es todo. Albanese era su candidata pese a expresar antisemitismo, con un abierto desprecio por Estados Unidos, Israel y Occidente.