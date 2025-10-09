En un evidente aprovechamiento de la ingenuidad y desconocimiento que tiene la infancia sobre la política, la dictadura cubana obliga a los escolares de la isla a firmar una declaración de apoyo al régimen de Nicolás Maduro en medio de las tensiones que el chavismo enfrenta con Estados Unidos.

Con la amenaza de asignar la etiqueta de contrarrevolucionarios a quienes se rehusaran a firmar, un estigma que conlleva discriminación, pérdida del derecho a estudiar e incluso persecución política o cárcel, la tiranía de Miguel Díaz-Canel ordenó la colecta de las rúbricas en establecimientos de La Habana, e incluso en la provincia de Camagüey.*»

«Muchos no entendían de qué se trataba, pero aun así se les presionó para estampar su firma», asegura la organización Cubalex, en un reporte donde señala que la medida forma parte de una campaña que impulsa el castrismo desde el Ministerio de Educación (MINED).

Entre los centros presionados figuran el preuniversitario Tomás David Royo en La Habana y el Máximo Gómez Báez en Camagüey. Al interior, los estudiantes del nivel medio superior fueron grabados mientras firmaban el documento en apoyo a Maduro.

Escuelas como instrumento de propaganda

Las escuelas de primaria también están obligadas a participar en actos simbólicos. En ellas, los niños son sometidos a participar en debates políticos vinculados con Caracas, pese a su falta de comprensión sobre lo que ocurre en la nación caribeña. «Son inducidos a asumir una posición política en actos organizados por el Estado», apunta el periodista exiliado José Raúl Gallego. «Es otra prueba del carácter adoctrinador de la educación cubana», recalca el sus redes.

Para desplegar la campaña en apoyo de Maduro, el régimen cubano utiliza a las escuelas, que deberían ser un espacio de aprendizaje y desarrollo, como instrumento de propaganda. «En lugar de garantizar buenos maestros, materiales y condiciones de estudio, se destinan recursos para obligar a los estudiantes a apoyar causas políticas que no entienden y que no les corresponden», señala Cubalex.

Alianza sin límites

Los cuestionamientos son contundentes e indiscutibles, considerando que desde temprana edad, los niños y adolescentes en la isla son forzados a formar parte de un relato político estatal, en contraposición a lo que establecen las normas de derechos humanos.

Respaldar a Maduro implica, por ejemplo, el irrespeto al interés superior de los niños, porque en lugar de protegerlos, los expone a presiones y amenazas. También equivale a incumplir el derecho a expresar su opinión según su edad y madurez, así como el derecho a aprender en un entorno seguro, con maestros capacitados y sin presiones políticas.

Además, es una forma de violencia psicológica que afecta su confianza, su libertad de pensamiento y su derecho a desarrollarse como personas libres. Sin embargo, ambos regímenes exhiben su alianza dejando a un lado que incurren en una violación de derechos.

Maduro recompensa a sus «camaradas comunistas» con la entrega de la orden Miranda en su Primera Clase, bajo la promesa de lealtad al embajador cubano, Dagoberto Rodríguez. Si bien vociferó que entregó el reconocimiento al diplomático como muestra de la «hermandad» que persiste entre chavismo y castrismo, hasta ahora, el respaldo que recibe de sus aliados extranjeros no pasará de ser solo «político» en caso de una eventual guerra con Estados Unidos. De hecho, Cuba luce indispuesta a enfrentarse militarmente a la primera potencia mundial. Así lo dejó claro el vicecanciller del régimen castrista, Carlos Fernández de Cossío recientemente.