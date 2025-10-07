Bolivia es la gran perdedora de las disputas políticas que mantienen el expresidente Evo Morales y el actual jefe de Estado, Luis Arce, por el liderazgo en la nación cocalera. A cinco años del inicio de sus confrontaciones por la directiva del Movimiento Al Socialismo (MAS), el país acumula 5000 millones de dólares en pérdidas, por los continuos bloqueos que impulsa Morales con sus aliados, para presionar al gobierno de su antiguo «camarada» izquierdista.

El paro cívico de 36 días en Santa Cruz en 2022 contra la realización del Censo de Población y Vivienda, el bloqueo de 16 días entre enero y febrero de 2024 para demandar elecciones judiciales, sumados a las manifestaciones de octubre y noviembre del año pasado en defensa de Morales, acusado de presunta persecución, asfixiaron la economía de Bolivia.

“Estamos hablando de más de 5000 millones de dólares de pérdidas económicas por bloqueos. Esto es lo que perdió la población, lo que perdió el país”, asegura Marcelo Montenegro, ministro de Economía, quien también indicó que las protestas durante 14 días, entre junio y julio de 2025, motivadas por la inhabilitación electoral de Morales, provocaron una desaceleración en la expansión económica.

Incluso, el funcionario sostiene que existió un bloqueo en la Asamblea Legislativa para impedir la llegada de créditos de financiamiento externo, al tiempo que detalló que en la Cámara de Senadores aún restan de 1600 millones de dólares pendientes de aprobación.

Impacto de la rivalidad en indicadores

El impacto es visible. Las estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) indican que Bolivia registrará el crecimiento económico más bajo de Sudamérica este año y el cuarto más débil de toda la región, con apenas un 1,5 % de expansión del PIB real.

Además, la organización ubica al país por debajo del promedio latinoamericano (2,2 %) y de América del Sur (2,7 %), confirmando la tendencia de rezago frente a sus vecinos.

Morales y Arce son responsables de ello y del cierre desfavorable de 2024, luego de que la economía boliviana creciera solo 0,73 %, muy por debajo del promedio regional de 2,3 %, una dinámica que avizora un 2026 con un crecimiento de apenas 1,1 % por la falta de carburantes, escasez de divisas, inflación elevada y desequilibrios fiscales.

El panorama es fatídico ante una inflación acumulada hasta agosto de 2025 que arroja 18,3 %, una de las más altas de la región, y cuya cifra podría cerrar el año en torno al 20 %, mientras que el déficit fiscal podría superar el 11 % del PIB.

Pérdidas en ascenso

El monto de las pérdidas en Bolivia por los bloqueos crecerá. Ese es el pronóstico ante el cierre indefinido de la carretera Santa Cruz–Camiri, la principal vía hacia el sur del país desde el municipio de Abapó y ruta internacional que conecta con Argentina.

La localidad comenzó la semana sin transporte interdepartamental y transfronterizo luego de las protestas del Comité de Bloqueo de Abapó, organismo que alega falta de proyectos de electrificación, educación y desayuno escolar. Sin embargo, la medida tiene su trasfondo político considerando que la organización es aliada del expresidente Morales y el gobernador de la zona es opositor y fue excarcelado en agosto después de tres años de prisión en Chonchocoro. Se trata de , Luis Fernando Camacho, a quien acusaron por presunta participación en manifestaciones contra el exmandatario cocalero en 2019.

El mapa de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), mantiene el registro actualizado los puntos en conflicto en el país que obligan al desvío de conductores. En el sitio web la cifra varía con el pasar de las horas, con un reporte máximo de hasta 35 zonas sin acceso vehicular. Entre las rutas más afectadas han figurado las de Potosí, Oruro y Beni con cortes totales y en el oriente, la zona de Ascensión de Guarayos, en la ruta hacia Santa Cruz.

Bajo este clima, Bolivia enfrentará la segunda vuelta electoral presidencial entre los candidatos Jorge “Tuto” Quiroga, de la alianza Democracia Solidaria, y Rodrigo Paz Pereira, de Unidos por Bolivia, el próximo 19 de octubre.