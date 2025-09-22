Un cargamento con al menos 30 piernas humanas están retenidas en una bodega del Aeropuerto Arturo Merino Benítez (AMB) de Santiago. Dese hace un año, las autoridades aduaneras rechazan el ingreso de las extremidades importadas desde Estados Unidos por el Centro de Entrenamiento Médico Quirúrgico SpA para profundizar los estudios de anatomía en el país austral. La divulgación del caso destapa además de una inusual detención, la crisis por la falta de donaciones de cadáveres para fines académicos.

¿En qué condiciones están las piernas? ¿Están refrigeradas? Hay pocos detalles. Según BioBio, la Subsecretaría de Salud Pública se negó a recibirlas basándose en la normativa vigente que impide la importación de material biológico, el cual sólo puede ser adquirido mediante donaciones. El caso enfrenta a las instituciones en el sistema judicial.

El Centro de Entrenamiento Médico Quirúrgico SpA presentó un recurso de amparo económico en la Corte de Apelaciones de Santiago, donde acusa que la decisión vulnera su derecho a desarrollar actividades económicas. En el documento expone que adquirió el cargamento en el extranjero «cumpliendo todas las reglas sanitarias de origen”. En ese sentido, su abogado, Alejandro Usen Vicencio, indicó que hay antecedentes de autorizaciones de procedimientos similares en las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud.

Una crisis oculta

Detrás de este lío de las piernas humanas retenidas está la crisis de las donaciones en Chile. Desde 2019 la Universidad Austral advirtió que solo tres de 12 casas de estudios en el país contaban con material biológico para brindar la capacitación de «los pasos prácticos». En su investigación también halló que el resto «tiene un tipo de protocolo, pero refieren que no funciona correctamente» por escasez de donantes y organización deficiente.

A seis años el escenario es el mismo. ¿La razón? La tasa de donación en Chile es de 7,7 por cada millón de habitantes, cifra que contrasta con Estados Unidos donde alcanza 41,6 por cada millón de habitantes, la de España con 40,8 donaciones por cada millón de personas e incluso con Brasil y Argentina donde hay 13,8 donaciones por cada millón de habitantes.

Con la tendencia sobre la mesa es «doloroso» pensar que «todo ese cargamento (en el aeropuerto) se desperdiciará, cuando puede servir y favorecer que un paciente sea mejor atendido», declaró la titular del Departamento de Cirujanos de la Sociedad de Cirujanos de Chile, Adriana Alzate.

Los tribunales apelan a que la donación de cuerpos para la ciencia está autorizada en el artículo 146 del Código Sanitario, cuyo contenido establece que una “persona legalmente capaz” tiene el derecho a “disponer de su cadáver o de partes de él con el objeto de que sea utilizado en fines de investigación científica, para la docencia universitaria, para la elaboración de productos terapéuticos o en la realización de injertos”.

Donaciones frágiles

El proceso para las donaciones en Chile no es simple. La donación se constituye cuando un interesado mayor de 18 años lo deja escrito ante un notario, cuando la familia lo aprueba ante un ministro de fe, cuando el cuerpo no es reclamado en un recinto asistencial dentro de las 24 horas transcurridas desde su deceso o 72 horas después de ser ingresado al Servicio Médico Legal.

Ahora bien, al momento del fallecimiento, los cuerpos pasan a ser propiedad del familiar más directo y es aquel quien decide qué se hace con el cuerpo, más allá de la voluntad que haya dejado por escrito la persona.

Si la voluntad es acatada por el entorno, el donante puede ser velado previamente, tener un velorio y seguir los ritos y creencias de cada familia, y luego, en vez de ser llevado a un cementerio o ser cremado, es trasladado hacia la universidad. Finalmente, cuando un cuerpo es donado a una universidad, la tuición legal la toma la casa de estudio y deja de pertenecer a otra persona o institución de origen.

Luego con sus cadáveres se pueden recrear esqueletos, dejar indefinidamente conservados para su estudio, abordajes de cirugías o entrenamiento quirúrgico.

Todo cambia si a última hora la familia del donante decide descartar su voluntad. Si hay desacuerdo, la donación queda sin efecto, porque no hay obligación de que el cuerpo llegue a la universidad. El próximo 27 de septiembre se celebra el Día Nacional del Donante de Órganos en Chile, la polémica podría incentivar.