El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se despedirá de su cargo dejando al país suramericano sin la certificación de Estados Unidos que avala la lucha contra el narcotráfico. Su salida del poder no podía ser peor. Sobre él recae la responsabilidad de conducir a la nación a la misma fosa donde están Afganistán, Bolivia, Birmania y Venezuela por incumplir de manera reiterada los planes antidrogas.

El informe del Departamento de Estado de EEUU lo dice claramente: «El incumplimiento de Colombia de sus obligaciones en materia de control de drogas durante el último año se debe exclusivamente a su liderazgo político», publica Semana.

La alusión a Petro y a su gobierno es tácita. En pocas líneas, le atribuye a su ínfimas y casi nulas acciones la pérdida de la certificación, que se sustenta con las pésimas cifras de la erradicación manual de las plantaciones, las cuales cayeron 93 % durante su administración y provocaron un alza del cultivo de cocaína con la siembra de 253.000 hectáreas sembradas, equivalentes al 67 % de la producción de hoja de coca en el mundo.

Sin embargo, lo clave del documento es que el panorama de Colombia se agrava con la defensa de Petro al régimen chavista de Nicolás Maduro, vinculado al Cártel de Los Soles. Esa afinidad entre la Casa de Nariño y Miraflores empuja, de forma inevitable, a Colombia al perímetro de interés de EEUU, en caso de un enfrentamiento en el Caribe, por servir como una ruta de comercio y tránsito de estupefacientes y químicos de esta organización acusada por el gobierno de Donald Trump del envío de 350 toneladas de cocaína a EEUU.

Contradicciones con riesgos

Petro niega la existencia del Cártel de los Soles e insiste en que es una «excusa ficticia». Sin embargo, informes de inteligencia confirman una alianza entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y esta organización terrorista, que les permite consolidar corredores de narcotráfico, refugios seguros, operaciones militares ilícitas y actividades extractivas en la frontera entre Colombia y Venezuela, especialmente en la región del Catatumbo, limítrofe con Arauca y Norte de Santander en territorio nacional.

Al mandatario le conviene contradecir a EEUU, teniendo en cuenta que impulsó diálogos con el ELN sin respaldo de la nación norteamericana y ahora distintas investigaciones sostienen que esta célula paramilitar amplió su presencia en los estados fronterizos venezolanos de Apure, Táchira y Zulia, con campamentos, rutas de tráfico y centros de entrenamiento.

Lealtad con precio

Estar del lado de Maduro hoy es un problema para Colombia que Petro también le hereda a quien lo reemplace a partir de agosto del próximo año, considerando que para recuperar la certificación se requerirá de mayor diplomacia con la administración estadounidense y resultados verificables de la lucha contra el narcotráfico. En ambos aspectos, falta disposición y nada indica que ello cambiará antes de ceder el sillón.

«Al que hay que descertificar es al Gobierno de los Estados Unidos», dijo Petro después de conocer la decisión del Departamento de Estado. Su hostilidad sin fin impacta sobre el país que retrocede dos décadas, al perder el aval de EEUU, como lo hizo en 1996 durante la administración de Ernesto Samper. En aquel momento, Estados Unidos restó la certificación ante el escándalo del Proceso 8000, que vinculó al entonces mandatario con fondos provenientes del narcotráfico en la campaña presidencial.

Petro está en los zapatos de Samper, el único expresidente que lidió con la pérdida de Colombia de la certificación antidrogas de Estados Unidos y quizá por ello lo defiende. El exguerrillero del M-19 asegura que “Colombia ya pasó por una descertificación y no es el fin del mundo. Al contrario, nos ofrece la oportunidad de volver a mostrar internacionalmente los altos costos económicos, sociales e institucionales que hemos pagado por un problema que no es solo nuestro”.

Tiene algo de razón. En la práctica, la decisión preserva la cooperación bilateral, pero eleva la exigencia sobre metas y verificación. Hasta ahora, Trump no difunde la aplicación de sanciones que afecten el apoyo, pero las probabilidades de un giro están sobre la mesa.