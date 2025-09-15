La acusación oficial contra el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) por financiamiento irregular luce inevitable para la tolda, ante la colecta de «indicios suficientes» por parte del Tribunal Supremo, que comprobarían movimientos irregulares en las arcas de la organización.

Según un reporte de The Objective, el juez Leopoldo Puente, del Tribunal Supremo, cuenta con evidencias que avalarían el presunto financiamiento al PSOE con recursos obtenidos a través de coimas negociadas durante la asignación de contratos públicos. De acuerdo con el sitio web español, la acusación del magistrado se presentará en unas semanas contra el partido como persona jurídica.

La imputación permitiría atribuir responsabilidades penales directas a esta organización política por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y malversación cometidos por sus antiguos dirigentes, el exministro de Transporte, José Luis, Ábalos, su asistente Koldo García y el exsecretario de organización del partido, Santos Cerdán, durante la pandemia.

Indicios de una red

Los indicios colectados por el juez del Tribunal Supremo apuntan a la transferencia a las cuentas del PSOE de las coimas en forma de donaciones por los implicados en la trama, después de revisar las cuotas de afiliación, aportaciones voluntarias, liquidaciones de gastos, pagos por servicios prestados, retribuciones y otros abonos recibidos por el partido desde 2014 hasta la actualidad.

Sin embargo, la publicación de los informes patrimoniales sobre Ábalos y Santos Cerdán que hará la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil serán cruciales para confirmar el descuadre en las cantidades declaradas en la Agencia Tributaria y las cantidades que se donaron al partido.

Un desequilibrio, por mínimo, llevaría al PSOE a enfrentar a la justicia por la maniobra constituir una vulneración de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Las posibilidades son altas considerando que además de las donaciones, se indagan los gastos que José Luis Ábalos presentó al PSOE mientras ostentó el cargo de Secretario de Organización del PSOE.

Documentos que datan de noviembre de 2021 arrojan que durante su última etapa al frente del partido, su facturación disparó las alarmas en el PSOE tras alcanzar los 9.000 euros mensuales en «gastos desordenados y facturas manipuladas».

También se registraron facturas de Ábalos de hasta 4000 euros en pagos a restaurantes como La Tragantía de Madrid, donde se reunía con empresarios vinculados a la trama. Al respecto, el magistrado reveló la existencia de un «botín millonario».

Además, los investigadores analizan en paralelo la documentación incautada en los domicilios de las empresas vinculadas a Ábalos y Cerdán: Acciona Construcciones, Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC), OPR y Servinabar. Las autoridades tienen en su poder once dispositivos electrónicos decomisados en Madrid, Valencia, Andalucía, Navarra, País Vasco y Castilla-La Mancha.

La pieza clave

Pepe Ruz, dueño de Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC) es el «hombre clave» de la investigación contra el PSOE por sus relaciones directas con el triángulo socialista: Ábalos, Koldo y Cerdán. Sobre él, el último informe de la UCO, establece que Ruz es «un elemento común a los principales investigados».

En ese sentido, el testimonio de un empresario protegido no sólo lo señala como el operador de los contratos para amañar 20% de comisión para el PSOE sino también como el «recaudador». A Cerdán lo tipifica como el «testaferro de Ábalos» y los empresarios Víctor de Aldama e Israel Pilar (dueño de Sortis), como comisionistas y facilitadores de contactos para futuras operaciones.

Ruz fungió como la pieza de Ábalos para acceder a supuestos beneficios en la adjudicación de contratos mientras Joseba Antxon Alonso, era el de Santos Cerdán. La UCO asegura que Cerdán firmó en 2016 un documento privado por el que se convirtió en propietario del 45% de las participaciones de Servinabar, SL, a cambio de 6.000 euros. Esa es la misma sociedad que asumió el pago del apartamento de lujo del ex secretario de Organización del PSOE durante su primer año en Madrid y ganó la licitación de los túneles de Velate en Navarra valoradas en 76 millones de euros, tras numerosas irregularidades detectadas en la mesa de contratación para cambiar las calificaciones obtenidas en el concurso.

Por ahora, la UCO persiste en sus pesquisas con el rastreo en República Dominicana, Túnez, Senegal y Armenia de movimientos bancarios que faciliten la identificación de los cooperadores de la trama.