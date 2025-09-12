El lado recreativo de los partidos del fútbol amateur en Chile queda dejado a un lado, con las balaceras que se reportan en las canchas del país durante las disputas deportivas, las amenazas con armas de fuego entre hinchadas y los heridos que dejan los enfrentamientos en el terreno de juego. ¿Quiénes están detrás de la violencia? Las organizaciones asociadas al narcotráfico son las primeras sospechosas de impulsarlas.

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, reconoce que la subsecretaría de Seguridad Pública indaga los casos, porque «no son eventos aislados ni son simples riñas», sino que admite que “una de las fórmulas tradicionales de las organizaciones criminales es inyectar recursos, a través de actividades deportivas amateurs y especialmente el fútbol».

Cordero también reveló que existen condiciones para la infiltración de bandas en el contexto del balompié nacional, considerando que «el fútbol amateur es un espacio que tiene escasa regulación». Sin un marco definido para el financiamiento de los equipos, los primeros indicios apuntan al despliegue de un esquema de operaciones sigiloso por parte de las redes del narcotráfico centrado en utilizar el sistema de transporte de los clubes deportivos cuando movilizan a los miembros de las ligas juveniles. De esa forma, movilizarían sus cargamentos de drogas sin levantar sospechas, según reportes de BíoBio.

«Se transforman en espacios de aparente colaboración comunitaria, pero que encierran el desarrollo de negocios”, recalcó el funcionario. Sin embargo, detectar estas maniobras es arduo, cuando en Chile existen 325 asociaciones de fútbol amateur, 3716 clubes deportivos de base y 993.382 futbolistas entre hombres y mujeres.

Lo peligroso de tener el tráfico en alza

El tráfico de estupefacientes ya está en ascenso. En mayo, el país reportó la incautación más grande de marihuana de 2025 en el sector Colchagua donde permanecían 365.000 dosis de droga, avaluadas en casi dos millones de dólares, a la espera de su puesta en el mercado.

Las organizaciones narco persisten con sus ilícitos. Solo el primer semestre del 2024 dejó cifras que evidenciaron el alza tras la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones incautar un total de 117.836,50 gramos de sustancias ilícitas. La cifra se posicionó como el mayor decomiso en tres años, al comparar los 108.288,50 gramos de 2023 y los 82.780,20 gramos de 2022.

Además, el consumo aumenta. Los datos presentados por Global Partners revelan que uno de cada cinco trabajadores en Chile resultan positivos a los test de drogas. Según la organización, la tasa de positividad pasó de 10,1 % en 2013 a 19,2 % en agosto de 2025. Del total de casos positivos, entre 50 % y 65 % corresponden a marihuana, después sigue la cocaína —que va en alza— con una prevalencia que va del 18 % al 29 %, mientras que el consumo de ambas sustancias representa entre 7 % y 16 % de los resultados. El 4 % restante corresponde a otras estupefacientes.

Equipos de Valparaíso en la mira

Mientras, los encuentros de los equipos de la Provincia de Marga Marga, en la Región de Valparaíso, están en la mira de las autoridades después del uso de armas de fuego el pasado 8 de junio, en un evento que transcurría en la comuna de Quilpué. Ahí, mientras en la cancha se desarrollaba la cita entre de fútbol amateur entre Deportivo Santa Marta y Las Rosas, un jugador amenazó con un arma de fuego a sus rivales e incluso a los espectadores en la cancha del primer equipo.

La escena se repitió un mes después, el 12 de julio, en medio de un duelo entre el Club Deportivo Providencia y Deportivo Phillips. En esta oportunidad, un jugador de este último equipo apuñaló al entrenador rival, para luego darse a la fuga.

Esa violencia persiste. De hecho, hay dos hechos más en la lista de incidentes bajo investigación que datan de una semana. El primero ocurrió en la comuna de Villa Alemana durante el partido entre el CD Alto Las Vegas y Pipeños FC. La cita se caldeó con una riña entre los jugadores que terminó con uno de los espectadores ingresando a la cancha y amenazando con un arma de fuego al portero de Alto Las Vegas, causando temor entre los presentes del evento.

En paralelo, en Olmué, la situación escaló. El juego entre el Club Estrella Roja y el Club La Campana se convirtió en una batalla campal que dejó múltiples heridos. Sin embargo, la zona sur del país tiene resultados más complejos con incidentes similares, luego del herido que dejó la balacera en la comuna de San Pedro de la Paz y otra en Talcahuano, donde un espectador recibió un disparo durante un enfrentamiento de hinchadas.