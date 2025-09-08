Para distraer a los nicaragüenses de la crisis económica, la represión y el creciente aislamiento internacional de la nación centroamericana, el dictador sandinista, Daniel Ortega, financia al equipo de béisbol del régimen, Los Dantos, su nueva «maquinaria roja», con los millonarios fondos del presupuesto del Ejército.

Según un reporte de La Prensa, la selección oriunda de Managua, no sólo recibe dinero de la alcaldía capitalina sino además cuenta con otra partida especial del Ejército bajo reserva, cuyo monto deriva de los 118 millones de dólares asignados por Ortega a la institución castrense para sus operaciones de 2025, cifra que equivale a casi 3 % del total del Presupuesto General de la República (PGR) y representa casi la mitad de lo que destina el Ejecutivo para las 153 alcaldías.

Con esta modalidad, el régimen sandinista de Ortega mantiene activos a Los Dantos durante los siete meses del campeonato de primera división Germán Pomares Ordóñez, conocido como los “Pomares”, que comenzó en febrero y finalizará el próximo 14 de septiembre.

La franquicia para facturar

Los Dantos son la «franquicia ganadora» del régimen de Ortega en el ámbito deportivo que opera como «especie de trampa» porque «todos saben que en realidad que no son estrictamente un equipo de la capital sino propiedad del Ejército de Nicaragua» indica una fuente al medio local.

La presencia y ausencia de la plantilla en la cancha confirman la vinculación considerando que desaparecieron en 1993, cuando los sandinistas perdieron el poder y el Ejército enfrentó bajas en sus presupuestos, y reaparecieron en 2013 tras Ortega tomar la presidencia.

Para marcar un antes y después, los peloteros que se hicieron llamar la “Maquinaria Roja» durante una década, en la cual se titularon campeones en cuatro ocasiones y perdieron otras dos finales, volvieron bajo el nombre Los Dantos del E.P.S., siglas del Ejército Popular Sandinista, liderado por el fallecido Humberto Ortega.

Bajo esta identidad que cosechan cuatro títulos de campeones para un total de ocho en 13 series finales disputadas. Una racha que los posiciona con los equipos de mayor tradición, como el San Fernando de Masaya o el Chinandega.

Sin embargo, el respaldo de Ortega a la selección que finge ser la de Managua, está lejos de representar buenas condiciones para quienes la integran. La plantilla de peloteros carece de instalaciones propias para entrenar. Aunque asisten al estadio de Barracudas y el Don Bosco, ninguno les pertenece.

Además, cada jugador debe comprar su uniforme y guantes de forma particular o esperar hasta la dotación anual del Ejército. El régimen sólo provee bates y pelotas. “El apoyo de los Dantos más que todo es en entrenadores, en la formación del equipo. Y la logística”, asegura una fuente al medio local.

Con entrenamiento cubano

Los Dantos de Managua, como se hacen llamar ahora, son una continuidad del Cinco Estrellas, el antiguo equipo de los militares. El general en retiro Humberto Ortega, quien fue el jefe fundador del denominado Ejército Popular Sandinista (EPS), reconoció antes de su muerte al señalar que impulsó la conformación del equipo con el seudónimo de uno de sus amigos en la guerrilla sandinista: Germán Pomares Ordóñez.

El punto está en disputa. Daniel Ortega asegura que creó a los Dantos para contar con una representación en la liga de primera división para suplantar a los Industriales de la COIP. Con el apoyo de otro militar, Emmett Lang, lo concretó y hasta contrató a asesores de Cuba para capacitara tanto a los entrenadores como a los jugadores de Los Dantos.

Mánager con brujería

Sobre las prácticas de Los Dantos hay más que deporte después del historial de ritos de brujería de su exmánager, Keith Taylor Downs, quien bailaba frente a los fanáticos mientras cargaba un ataúd pequeño que tenía una muñeca con las manos hacia atrás.

Al final de cada bateada, ya fuera de los Dantos o del equipo contrario, Taylor Downs caminaba hasta al home plate o a la primera base y tiraba la muñeca en el suelo. Luego, comenzaba a bailar alrededor de ella, simulando que estaba haciendo brujería a favor de los Dantos.

Seguidamente, salía el cargabates del equipo contrario a evitar que el “brujo” siguiera con su ritual. Taylor salía corriendo, provocando el bullicio entre los fanáticos, unos apoyando a Taylor y otros abucheándolo.

Pese al inusual show, Ortega mantuvo su financiamiento secreto que hoy tiene a su escuadrón con 48 victorias, ocho derrotas como los primeros clasificados a la semifinal de Pomares 2025.