Prácticamente repleta de fotografías de trabajadoras sexuales está la memoria del disco duro incautado al exministro de Transporte de España, José Luis Ábalos, como parte de la investigación del denominado caso ‘Koldo’, que estalló hace un año, en el cual se le vincula con la asignación irregular de supuestos contratos de mascarillas en pandemia, así como el cobro de coimas por adjudicaciones de obras públicas.

De forma casi minuciosa, el exfuncionario del gobierno socialista de Pedro Sánchez, almacenó y clasificó en su dispositivo las imágenes de una decena de mujeres con quienes, presuntamente, sostuvo encuentros íntimos mientras ejerció su cargo y luego de su destitución.

Según las pesquisas electrónicas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Ábalos creó un archivo denominado «fichero Z», para guardar las fotografías de Carlotta Sabina, Ariadna R. P. Ale, en conjunto con imágenes de Juliethe, Meli y Lucía, por nombrar a algunas, con su respectivo material captado durante sus citas.

El orden del exsecretario del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) resalta tras la denominación de la «carpeta TOP», donde mantenía una selección de sus mujeres favoritas para invitar a las fiestas en locales privados o pisos que su exasesor Koldo García organizaba para él.

Para guiarse, Ábalos seguía un patrón simple: poseía un archivo que contenía cada una de las mujeres ‘escogidas’ por Koldo García. En un apartado está Jessica, con quien mantenía una «relación» y exigía entre 5000 y 6000 euros mensuales. «Yo quiero cobrar lo mismo que tú como diputado», le expresaba por correo electrónico.

La «obsesión» con Ariadna y la perdición de Ábalos

Dentro de los archivos de fotografías de Ábalos hay dos que destacan por ser los más voluminosos: los destinados a Ariadna R. P. y Carlotta Sabina. De ellas, el exministro conservó imágenes en posiciones sugerentes, posando frente a su fotógrafo en el transcurso de algunos viajes y provistas de sus respectivas maletas. Incluso, las captó durante las comidas que compartían en restaurantes de alta categoría.

Al respecto, The Objective revela que una de las fotografías donde aparecen Ariadna y Carlotta se tomó en una cita en el restaurante conocido como La SOLE del Pimpi, en Málaga, provincia de donde eran originarias las dos jóvenes, naturales de Fuengirola.

Sus archivos reflejan en concreto, la «obsesión» de Ábalos con Ariadna que quedó al descubierto con la filtración de las grabaciones recogidas en el informe de la UCO hecho público el pasado mes de junio, donde Koldo y Ábalos se reparten a las mujeres en función de sus apetencias sexuales.

«Era porque cambiaras tú. Pero a ti te gusta más Ariadna», le ofrece Koldo a Ábalos. «No sé, la Carlotta se enrolla que te cagas», duda el entonces ministro de Transporte, mientras ambos intentaban coordinar un fin de semana «discreto», en medio de su agenda oficial.

Esa relación de Ábalos con Ariadna comenzó con el desempeño de la joven como administradora de una empresa inmobiliaria en Fuengirola, localidad que comparte con Andrea de la Torre, la última pareja pública del exministro. Carlotta Sabina los presentó en 2022. Desde entonces, el exdirigente socialista y su entorno agendó diversos encuentros sexuales en distintas localizaciones. El contacto pasó de coincidir en un bar de copas a burdeles.

«La ex de Ábalos atiza el fuego: no me ha arruinado la vida, pero lo ha intentado»

En paralelo al descubrimiento de los «álbumes secretos» con las fotografías de las mujeres con quienes habría intimado Ábalos, su esposa durante dos décadas, Carolina Perles, ha admitido que descubrió comportamientos en él que le hicieron perder la confianza, como la aparición de material personal comprometedor y actitudes de control por parte de su entonces marido.

«Ábalos no me ha arruinado la vida, pero lo ha intentado. Estoy en recuperarme yo y en recuperar mi vida», afirmó en una reciente entrevista, donde además reconoció que descubrió «muchas páginas X» y también «carpetas de chicas», con lo que sufrió una grave decepción: «Yo senté un día a mis hijos y les dije: ‘perdonad por haberos elegido a este señor de papá’».