El regreso del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, a su cargo de forma inmediata y sin necesidad de ningún acto formal es cuestión de horas, después de estar acusado de terrorismo y detenido durante dos años meses y ocho meses en la cárcel de Chonchocoro. Ni él debe creer el dictamen que lo dejó en libertad. ¿Es el retorno de la independencia al Poder Judicial después de dos décadas de socialismo en Bolivia?

Las señales indican un estratégico giro en la víspera del balotaje presidencial que disputarán Jorge ‘Tuto’ Quiroga, de la Alianza Libre, y Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano. La decisión de reconducir, anular y revisar los procesos legales relacionados con líderes de la oposición, entre ellos, la expresidente Jeanine Áñez y el dirigente de Potosí, Marco Pumari, en menos de una semana, no es una coincidencia.

Los resultados de elecciones generales efectuadas el pasado 17 de agosto, en las cuales ninguno de los candidatos identificados abiertamente con la izquierda logró pasar a la segunda, potenció el viraje. «Este es el fin de un ciclo donde el MAS ha interferido en la institucionalidad de todos los órganos estatales. Se han debilitado sus instrumentos de presión y cohesión», asegura el expresidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), Javier Quisbert.

Poder bajo presión

El Poder Judicial en Bolivia busca legitimidad e incluso la sobrevivencia de quienes lo componen, considerando que el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas tiene sus focos sobre la estructura. De hecho, en abril emitió una resolución en la cual calificó de ilegal la detención de Camacho.

Con esa campanada, que interpela a los magistrados, jueces y fiscales frente a un “símbolo de resistencia”, la liberación antes del cambio de mando presidencial divaga entre un gesto de rectificación o de astucia del gobierno de Luis Arce, que se despedirá en noviembre con causas de corrupción en su contra.

Esas investigaciones están lejos de ser engavetadas. Las denuncias contra los tres hijos de Arce, relacionadas con polémicos accesos a créditos y presuntas negociaciones con los proyectos de litio, recién están sobre la mesa.

Una canallada judicial

Para la expresidente boliviana Jeanine Añez, el cambio en el abordaje del Poder Judicial a su causa y demás opositores constata la politización. La otrora funcionaria cree que la Resolución 211/2025 del Tribunal Cuarto de Sentencia Penal de El Alto, que anula el proceso ordinario en su contra y establece que debe ser procesada en un juicio de responsabilidades y no en la vía ordinaria, es una evidencia de la injerencia del socialismo en el sistema.

Áñez insiste en que la repuesta al recurso “de excepción de incompetencia” interpuesto por su defensa, que solicitaba un juicio de responsabilidades —proceso reservado a altos funcionarios de Bolivia, que traslada las causas de la justicia ordinaria al Legislativo— debía obtener respuesta antes.

Todo ha sido una «canallada», asegura Añez. «Lo que aquí se hace no es justicia, es una persecución política disfrazada de proceso judicial. Y yo no me niego a la justicia, me niego a una acusación falsa que ha hecho la Fiscalía, sin ninguna investigación, por instrucciones del poder de turno», afirmó la expresidente.

Procesos con protocolo

Una verdadera justicia, para Añez, sería el procesamiento del expresidente Evo Morales, quien ahora vive “en completa impunidad”, como el único responsable de las muertes ocurridas durante un operativo militar y policial de 2019, en la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) de Senkata. Nada indica hasta ahora que será así.

Ahora bien, el fallo a favor de Áñez, suscrito por los jueces David Kasa Quispe, Wendy Rojas Chuquimia y Pedro Canaza Kuno, aclara que la medida rige únicamente para este proceso y no implica una absolución, ni el cierre definitivo de la causa. El caso queda en suspenso hasta un pronunciamiento de la Fiscalía General que determine si corresponde iniciar un juicio de responsabilidades.

Durante todo el juicio de responsabilidades, el acusado debe defenderse en libertad, pero Áñez cumple una sentencia de 10 años de prisión por otro caso llamado ‘golpe de Estado II’, acusada de situarse ilegalmente en la línea de sucesión presidencial en 2019. También afronta al menos otros siete procesos en la justicia ordinaria.