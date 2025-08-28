Ninguna de las emergencias por incendios forestales en España cambió los planes vacacionales del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. El mandatario socialista está disfrutando del lujo hotelero en Andorra, a pesar de que hay una docena de focos activos en la región de Castilla y León, Galicia, Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja y Asturias, así como también llamas indomables en Jabugo (Huelva), Caños de Meca (Cádiz) y en Martín de Yeltes (Salamanca).

Las tres semanas en la Residencia Real de La Mareta rodeado de familiares no fueron suficientes para Sánchez, quien a tan solo un día de regresar a La Moncloa, salió por carretera a un viaje privado junto a su esposa, Begoña Gómez, al país ubicado en el corazón de los Pirineos.

Ambos están en el hotel Hermitage, de la localidad de Soldeu, con la custodia no solo de un fuerte dispositivo de seguridad sino también la vigilancia permanente de drones, revela OkDiario.

En bicicleta por Andorra

Para sus vacaciones, Sánchez reservó «una planta del hotel para su estancia, lo que le permite moverse con absoluta discreción», mientras desde sus redes sociales comparte que «todos los medios del gobiernos para luchar contra los incendios».

Ello no incluye su presencia en el combate que deja, hasta ahora, 31000 desalojados y 344.417 hectáreas en cenizas. Sánchez está en otra. Su foco hoy es el ciclismo de montaña en Andorra, cuyas localidades forman parte de la primera etapa con la localidad de Pal, la cual se encuentra dentro del recorrido.

«El propio personal de seguridad se encarga de preparar diariamente las bicicletas para que todo esté a punto para que el presidente del Gobierno disfrute de la práctica deportiva. Aunque el principal atractivo de este destino son sus pistas de esquí, la localidad dispone de muchos lugares en los que practicar ciclismo con absoluta privacidad», agrega Ok Diario.

Confort en altura

Los días de Sánchez transcurren con confort en el Hermitage, donde hay amplios salones de lectura y de reposo con excelentes vistas. El establecimiento es una «atmósfera acogedora», cuyo privilegio para quienes pueden costear 2000 euros la noche, es acceder a Sport Wellness Mountains Spa, el exclusivo centro de bienestar del complejo, de cinco plantas y 5000 m², donde brindan tratamientos de salud y belleza.

La elegancia del spa lo posicionan como el mejor de Andorra e incluso, el restaurante al interior cuenta con estrella Michelin. «No es la primera vez que Sánchez y su mujer visitan el país pirenaico», difunde ABC. Es cierto. El año pasado, después de su gira africana por Gambia, Mauritania y Senegal, el presidente del gobierno español acudió a Andorra para rematar los últimos días de vacaciones.

De regreso a la realidad

Sánchez alargó sus vacaciones luego conocerse el descontento sobre su figura en la encuesta de Sigma Dos, en la cual obtuvo tres de diez puntos, un número que lo deja con 1,3 puntos menos en comparación con el sondeo del año pasado donde obtuvo un 4,3.

Tomar aire en Andorra para resistir la caída en su reputación es previsible, cuando en la intención de voto proyecta que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se enrumba a alcanzar 108 diputados, 13 menos que en 2023.

Sobre el mandatario socialista recae el panorama electoral, considerando que sus propios votantes indicaban que merecía una calificación media de 6,5, el año pasado, pero esa cifra se desplomó hasta el 5,4 sólo 12 meses más tarde.

Todo ello lo enfrentará en la vuelta, estimada para este fin de semana, en un otoño convulso en materia judicial, por los casos de corrupción en su entorno familiar y político y la citación que el próximo 11 de septiembre debe cumplir Gómez, como imputada por un delito de malversación en la contratación de su asesora, Cristina Álvarez.

A ese marco, se agrega el transcurso de las investigaciones sobre la trama del PSOE, liderara por el exsecretario de organización del partido, Santos Cerdán, para pactar contratos públicos a cambio de coimas.