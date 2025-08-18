Los resultados oficiales de los comicios generales en Bolivia emitidos por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ya dejan un mensaje contundente: la izquierda sufrió una caída estrepitosa en las urnas. Los números hablan por sí solos. Ninguno de los tres candidatos izquierdistas logró pasar a segundo vuelta, tras quedarse Andrónico Rodríguez, de Alianza Popular; Eduardo del Castillo, del Movimiento al Socialismo (MAS); y Jhonny Fernández, de Fuerza del Pueblo, relegados al cuarto, sexto y séptimo lugar, respectivamente.

Nada funcionó para posicionarlos. Ni el inicial respaldo de Morales a Rodríguez logró catapultarlo –considerando que posteriormente el exmandatario prefirió promover el voto nulo para intentar desacreditar las elecciones– ni la tarjeta del MAS y el apoyo directo del gobierno de Luis Arce pudieron hacer que Del Castillo despegara. El primero se quedó con 415.000 votos, equivalentes a 8,22 %, mientras el segundo apenas consiguió 159.000 votos, que representan un escaso 3,16 %, de acuerdo con los cómputos oficiales divulgados por el organismo electoral boliviano.

Juntos, estos dos candidatos izquierdistas quedaron muy lejos de la racha de tres millones de votos que, en promedio, Evo Morales y Luis Arce lograron conseguir en el pasado para mantener al MAS al frente del Ejecutivo durante cuatro mandatos consecutivos, con la excepción del año que duró el gobierno interino de Jeanine Áñez, tras la huida de Morales del país por el fraude cometido en las elecciones de 2019 que derivó en su salida del poder.

Y en lo que se refiere a Fernández, su votación fue tan insignificante que casi no merece mención, pues obtuvo 82170 papeletas a su favor, que representan apenas 1,62 %. Los tres candidatos abiertamente identificados con la izquierda sumaron tan solo 13 % en conjunto. Esto ya lo esperaban figuras como Evo Morales. Por este motivo enfocó su estrategia en otra dirección, que tampoco tuvo éxito.

La estrategia inútil del voto nulo

Hasta el llamado a votar nulo hecho por Morales a sus simpatizantes fracasó. Su intención de deslegitimar el proceso apelando al voto nulo también se frustró en la jornada de este domingo. Aunque las marcas en las papeletas invalidadas por diversas razones alcanzaron un alto 19,38 %, al declararse nulo el sufragio de 1.252.449 bolivianos, esta estrategia no cumplió su objetivo, puesto que quedó muy por debajo de los 2.982.252 votos que en conjunto sumaron los dos candidatos que se medirán en el balotaje: Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano (1.625.882); y Jorge ‘Tuto’ Quiroga, de Alianza Libre (1.356.370), que por separado también lograron una votación superior al voto nulo.

En sus primeras declaraciones luego de las elecciones de este domingo, el expresidente Evo Morales reconoció el resultado electoral, al que calificó como «castigo a la traición», en referencia a los candidatos izquierdistas que decidió no apoyar, y resaltó el voto nulo que «está en tercer lugar, pero con el voto blanco está en segundo lugar», de acuerdo con sus palabras. Morales pretende mostrar como exitosa su estrategia. Sin embargo, la suma del voto nulo y en blanco da un total de 1.410.719 sufragios, mientras que los votos válidos fueron 5.053.324.

Las cuatro elecciones que ganó el MAS en primera vuelta

La tendencia es indiscutible y la debacle del socialismo en Bolivia es apoteósica. Una mirada a los números de las jornadas electorales anteriores en el país sudamericano lo deja claro. Luis Arce perdió la bolsa de 3.394.052 votos que le permitió ganar en 2020 en primera vuelta como candidato del MAS con 55,14 % de los votos tras superar en las urnas al expresidente Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana (CC), quien se quedó con 28,87 % de los sufragios, y a Luis Fernando Camacho, de Creemos, quien obtuvo 13,92 %. El sucesor de Evo Morales no necesitó medirse en un balotaje al conseguir más de 50 % con una diferencia de más de 26 puntos frente al segundo candidato, equivalente a 1.612.052 boletas.

Su hazaña le dio la cuarta victoria electoral consecutiva a la izquierda boliviana en primera vuelta, luego de que Evo Morales llegara por primera vez al gobierno tras ganar las elecciones de 2005 con 53,74 % de los votos. Su ventaja se amplió en 2009, cuando logró su primera reelección con 64,22 % y se mantuvo sin muchos cambios en 2014, cuando preservó el poder tras ganar los comicios de ese año con 63,36 %.

Cómo desapareció el MAS y de derrumbó la izquierda en Bolivia

Esa carrera de triunfos de la izquierda en Bolivia se acabó. En el recuerdo quedará el 63,91 % de los votos con los cuales logró en 2009 el control de seis de los nueve departamentos y los dos tercios en ambas cámaras del Congreso. También el 61 % de los votos de 2014 que sumó con el respaldo de ocho de los nueve departamentos del país y dos tercios en ambas cámaras, e incluso el cuestionado 47,08 % de los votos de 2019, anulado por fraude.

La debacle del MAS en estas elecciones es de tal magnitud que del total de 130 diputados en la Cámara baja solo consiguió uno, y en la Cámara alta desapareció por completo al no lograr un solo escaño en el Senado, del total de 36. El resto de partidos izquierdistas en su conjunto apenas sumaron 20 diputados y seis senadores, de acuerdo con los resultados preliminares.

El liderazgo de Arce y Morales se esfumó. Las disputas de ambos por la cúpula del MAS, los casos de corrupción y la crisis de gobernabilidad que detonó su rivalidad sellaron su derrota en estas elecciones. Ahora, les corresponde hablar de transición. Arce promete cumplir al asegurar que permitirá un «tránsito democrático» del poder el próximo 8 de noviembre.

«Quienes hemos ingresado por la puerta de esta casa grande, también salgamos por la puerta y dejemos el legado democrático para todo el pueblo boliviano», dijo. La derrota es una realidad. Lo sabe. Si bien la segunda vuelta será el 19 de octubre, quienes se medirán no representan a los intereses socialistas. Jorge ‘Tuto’ Quiroga, de centroderecha, ha hecho una férrea oposición a la izquierda tanto en su país como en la región y Rodrigo Paz, de centro, si bien ha tenido cercanías convenientes con gobiernos de turno, incluso con el de Evo Morales, hoy se muestra como un político pragmático que quiere dejar atrás el pasado.

De esta manera, en Bolivia parece cerrarse hoy otra historia en la región de fracasos de la izquierda, esa que promete igualdad, «justicia social» y progreso, pero con sus nefastas políticas que inevitablemente avanzan en la dirección opuesta.