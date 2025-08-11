Cuando el presidente de Bolivia, Luis Arce, anunció en mayo el retiro de su candidatura a la reelección, más de uno se preguntó el porqué de su declinación. Para su exaliado Evo Morales, el actual jefe de Estado planea una fuga Venezuela con el apoyo del régimen de Nicolás Maduro y no lo haría solo. El itinerario incluye al vicepresidente, David Choquehuanca y al titular de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, quien se postula a los comicios del 17 de agosto como abanderado de la izquierdista Alianza Popular.

Para concretar el escape, Morales señaló en una entrevista con radio Kawsachun Coca, que Choquehuanca aterrizó por «sorpresa» en Caracas, con el fin de sostener una visita en Miraflores con la cúpula de la dictadura chavista. Incluso, aseguró que fuentes de la Policía Boliviana y de las Fuerzas Armadas, confirman que viajó «sin ninguna agenda», solo con la pretensión de generar condiciones a favor del escape.

“La única agenda era reunión con altas autoridades. Y todos comentan que, en Bolivia, la Casa Grande del Pueblo, como también en Venezuela, que ha ido a preparar la fuga de Lucho (Arce) y su familia, y algunos corruptos. Lo tienen todo preparado” dijo.

Además, Morales declaró que “compañeros” de la filas socialistas exhortan a resguardar las pistas de los aeropuertos e inmediaciones, para impedir la salida de Arce durante la jornada comicial. El dirigente cocalero insiste en que «el pueblo es tan inteligente, se da cuenta perfectamente”.

Viajar para evadir responsabilidades

Huir no es novedad ni para Arce o para Morales, ya que este último dejó La Paz en noviembre de 2019 tras incurrir en fraude electoral, con el propósito de intentar quedarse por cuarta vez consecutiva en la Presidencia. Primero, arribó a México y luego salió de allí para estar bajo condición de asilo político en Argentina, respaldado por el kirchnerismo. «Me duele abandonar el país por razones políticas”, publicaba en aquel momento en sus redes sociales.

A Arce también se le perdió el rastro después de renunciar al ministerio de Finanzas. En su carta pública alegó “la necesidad de pacificación”, para dejar el puesto con rumbo desconocido. ¿Dónde estuvo escondido hasta que lanzó su candidatura en 2020? Hay pocos registros. Quizá por ello Morales cuela en sus declaraciones que la huida es un «derecho». La lista de mandatarios que apelan a la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 es larga. Los casos de Alan García y de Manuel Zelaya también figuran allí.

Elegir a Venezuela para una fuga es astucia absoluta. Maduro es cercano a Arce, de hecho, fue uno de los primeros en defenderlo en junio del año pasado cuando un grupo de militares, encabezado por el general, Juan José Zúñiga, trató de irrumpir en el palacio de gobierno, conocido como la Casa Grande del Pueblo, para derrocarlo. Dos meses antes, ambos habían estrechado sus vínculos en la XXIII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), en Venezuela.

Motivos de peso

Huir de Bolivia para buscar refugio en el chavismo luce ideal para Luis Arce, considerando el complejo contexto judicial que tiene encima. Actualmente, el mandatario está envuelto en numerosos escándalos por corrupción en su administración, los cuales han provocado la destitución de siete ministros.

Sin embargo, los negocios opacos de su entorno familiar han sido la estocada final, luego de trascender que su hijo Rafael Ernesto Arce Mosqueira adquirió un terreno de más de 2100 hectáreas por 3,3 millones de dólares en 2021, cuando tenía 25 años.

El caso es solo la punta de un iceberg en el mandato de Arce, que acumula una inflación interanual de 24 %, sumado a la caída de las reservas internacionales de 15000 millones de dólares a 2000 millones de dólares, una combinación de factores que propicia una de las peores crisis en el país.

Con semejantes números, países con regímenes forajidos y opresores son ideales para pensar en una nueva vida. Más cuando el último ranking elaborado por CB Consultora, una firma especializada en estudios de opinión pública y análisis de escenarios electorales, lo posicionó como el presidente con la desaprobación más alta de la región, al arrojar 76,2 % de imagen negativa y solo un 21,2% de valoración positiva. Con la tendencia Arce quedó por debajo de la presidente de Perú, Dina Boluarte, quien tiene un índice negativo de 73,7 % y Maduro, cuyo rechazo ronda el 66,4 %.