La lista de organizaciones vinculadas al crimen organizado que instalan sus operaciones en Chile aumenta. Ahora, además de los negocios ilícitos en suelo austral de la banda venezolana Tren de Aragua, la Bang de Fujian, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), El Clan del Golfo y el Cartel de Sinaloa, la mafia albanesa expande su tráfico de drogas a Europa desde el puerto de Valparaíso con ayuda empresarios chinos residentes en Santiago.

No es una sospecha de las autoridades, es una realidad al descubierto, con la detención y reciente condena de 10 años impuesta al Viktor Gjini, un exagente de inteligencia albanés, por traficar 98 kilos de cocaína a Europa en contenedores que pretendían desembarcar en los Países Bajos. Su socio, otro albanés, Bryan Dragoti, permanece prófugo.

Una operación encubierta de la policía chilena frustró el negocio con la infiltración de tres agentes, conocidos con los códigos “AE1”, “AE2” y “AE3” y cuarto funcionario de Carabineros, en la mafia albanesa para profundizar sobre sus negocios cuya estructura tenía de recepción estaba en Rotterdam.

La alerta emitida por la DEA hace dos años al Departamento de Inteligencia e Investigaciones Policiales Marítimas de las Fuerzas Armadas chilenas (Dipolmar) sobre “una organización de origen albanés que pretendía era expandir su mercado a Chile para poder exportar sustancias ilícitas en cargas de contenedores saliendo por los puertos comerciales», impulsó las pesquisas.

Mafias con nexos en Pekín

Los hallazgos sobre los negocios de la mafia albanesa en Chile expuestos por la Fiscalía ante el Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar arrojan el uso del sistema Hawala o “método espejo”, una antiguo envío de dinero de origen árabe basado en la confianza que prescinde de registros electrónicos. El caso de Gjini lo comprueba tras viajar de Santiago a Europa para buscar 90 mil dólares en efectivo que le entregaría un sujeto conocido como “El Polaco”, quien cobró de una comisión de 8% por el desembolso del cual no existe ningún respaldo bancario.

Fue una estrategia. El dinero se hizo efectivo en Santiago después del empresario chino Xuetong Chen, con residencia en España, enviar el dinero desde Shanghái a cuentas de distintos negocios chinos en Chile. La policía rastreó a Gjini para validar estos nexos en mayo de 2023.

Sus andanzas condujeron hasta Xuepegn Du, un empresario del barrio Meiggs, ubicado entre las comunas de Santiago y Estación Central, quien en compañía de Jianfei Shan, otro comerciante, fue el responsable de entregar 72 millones de pesos en efectivo, monto equivalente del préstamo de «El Polaco», luego de descontar las comisiones y gastos asociados al cambio.

La operación los dejó a los tres privados de libertad junto al peruano, Santos Cueva Calderón, quien había arrendado un departamento del sector Recoleta de la Región Metropolitana de Santiago, para esconder la carga de cocaína de un 96% de pureza que comercializarían. Previo a la detención, Gjini compartió con una mujer peruana, sobrina de un sujeto que le protegía otros 350 kilos de drogas en Perú.

Región con potencial

La irrupción de la mafia albanesa en Chile es el resultado de la producción de cocaína en Sudamérica y una demanda insaciable de la droga en Europa, así lo resumen en su último informe, la Iniciativa Global contra el crimen organizado transnacional (GI- TOC por sus siglas en inglés).

En el documento destaca que la mafia albanesa, integrada por grupos del crimen organizado de Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Norte y Serbia, así también de otros países en Europa del Sudeste, gestionan una ruta en Sudamérica que abarque Perú, Argentina y Brasil.

Sin embargo, precisa que su vía de transporte de cocaína más exitosa es la de Ecuador, que le permite vender el kilo de cocaína sin adulterar a 18 o 19 mil euros, sin variar el precio desde hace una década. «Eso significa que se han convertido en los únicos proveedores de cocaína y todos los grupos criminales tienen que conversar con ellos» indica el documento.

Su poder es tal, que el asesinato del candidato presidencial en Ecuador, Fernando Villavicencio, fue asesinado a tiros en agosto de 2023 tras salir de un acto de campaña en Quito levanta sospechas sobre la participación de la mafia albanesa en este hecho.

Para los Balcanes Occidentales los puertos en los océanos Pacífico y Atlántico y de Ploce y Rijeka en Croacia, Bar en Montenegro, Durres en Albania, El Pireo y Salónica en Grecia, Constanza en Rumania y Varna en Bulgaria, a orillas del Mar Negro, son su epicentro.

Emisarios indispensables

En el caso de las «redes de habla albanesa» relacionada con los grupos criminales de nacionalidad albanesa que hablan albanés y el «Cártel de los Balcanes» compuesto por los grupos de origen eslavo que hablan en el idioma bosnio, croata, montenegrino y serbio, tener emisarios en la región es crucial.

¿Es Gjini uno de ellos? Él lo niega y culpa a su socio. Ante la Corte de Apelaciones introdujo un recurso donde alega que sólo buscaba negocios para exportar puertas y tractores a Albania pero la GI- TOC recalca que «los emisarios suelen ser asignados a vivir en un país sudamericano por varios años, tiempo durante el cual deben entablar vínculos con pandillas y cárteles locales para obtener cocaína de buena calidad a un precio razonable. También son responsables de encontrar formas de transportar la cocaína a Europa y otros países».

En ese sentido, “ellos se estructuran en clases familiares que se llaman Fis, que tienen subdivisiones a su vez. Segundo, son hiperjerarquizados y manejan dialectos propios, dependiendo de la provincia de origen, que se llaman Hek” relata el experto en crimen organizado Pablo Zeballos en El Mostrador. Asegura que manejan un estricto código de conducta basado en dos principios: uno se llama Kanun, y es una suerte de código de ética escrito, y el segundo, no escrito y basado en la palabra o la confianza, se denomina “Besa” o “Beja”.