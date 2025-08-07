La uso de licencias médicas en Chile para ir de vacaciones al extranjero, cursar estudios internacionales o ir a casinos hecha por al menos 25000 empleados públicos detonó el impulso de una reforma de ley marco del Subsidio de Incapacidad Laboral (SIL) que rige a los reposos. El escándalo por las evidentes fallas en el proceso de entrega, fiscalización y pago del beneficio expuesto por la Contraloría, obligó al Ejecutivo a consignar un proyecto normativo en las comisiones de Hacienda y Salud del Congreso.

La presión por el gasto de 350 millones dólares anuales para cubrir las ausencias de los trabajadores estatales con reemplazos, junto a la larga lista de dependencias involucradas en la irregularidad llevó al presidente de la Nación, Gabriel Boric, a revisar el sistema, con el objetivo de modificar el periodo de carencia, es decir, el lapso que establece los días con pagos autorizados durante las licencias médicas, informa La Tercera.

Ese es el punto clave en el documento consignado en el Senado por el jefe de Estado, a siete meses de su despedida del cargo. Actualmente, cuando las licencias son superiores a 10 días se pagan desde el primer día y cuando son iguales o inferiores a diez días, el subsidio se paga desde el cuarto día, lo que termina incentivando que se pidan por más tiempo del necesario. Sin embargo, el nuevo proyecto propone el pago desde el tercer día sin importar la duración del permiso, pero haciendo la salvedad que mientras más tiempo dure el reposo, el monto de la remuneración se vaya reduciendo gradualmente, algo que ocurre en el sector privado.

Homologación en puertas

La reciente reforma laboral ha alineado las normativas del sector público y privado al establecer una carencia de dos días para las licencias por enfermedad o accidente común, un cambio que pone fin al pago automático del 100 % del salario para los funcionarios públicos durante estas ausencias.

Ahora, los empleados estatales recibirán una “remuneración durante la licencia” calculada dividiendo su sueldo bruto mensual entre 30 días y multiplicando el valor diario por los días de licencia efectivamente remunerados, descontando los dos días de carencia. Por ejemplo, un funcionario con un salario bruto mensual de tres millones de pesos que solicite una licencia de seis días percibirá 400.000 pesos: el cálculo parte de un valor diario de 100.000 pesos ($3,000,000 ÷ 30), aplicado a los cuatro días remunerados tras la carencia. Esta medida, según las autoridades, busca uniformar criterios y promover equidad en el tratamiento de las licencias entre ambos sectores.

“Todos con las mismas reglas, y a todos se les paga ese subsidio después de cumplido y verificado el reposo y el diagnóstico, no antes como es en el aparato público”, señaló el senador Juan Luis Castro, miembro de la comisión de Salud del Senado.

La verificación de la licencias médicas en Chile es otro aspecto contemplado después de que el año pasado se cerrara con 8.049.791 licencias médicas, de las cuales 82,9 % correspondieron al Fondo Nacional de Salud (FONASA) y 17,1 % a las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRE). De ese total, el 32 % se otorgó por trastornos mentales.

Cruce de datos permanente

Ahora, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compín) estará facultada para averiguar el cumplimiento de los reposos, mediante el cruce de datos con instituciones públicas, tales como la Policía de Investigaciones (PDI) y privadas, el cual sería el caso de aerolíneas o casinos.

Para lo anterior, el ente debe garantizar un apego a “las normas asociadas al tratamiento de datos y la debida proporcionalidad, guardando reserva y secreto absoluto de la información de la que tomen conocimiento”.

Si en las pesquisas, el Compín descubre que alguien acumula más de 180 días de licencia médica en un año, ordenará una revisión especial para cualquier nueva licencia o prórroga, con antecedentes clínicos y opinión médica sobre su recuperación.

El hallazgo abrirá una revisión de los estatutos del empleo público, considerando que existe una causal legal de vacancia (pérdida del cargo) en el caso de que el funcionario no esté en condiciones para seguir cumpliendo con su trabajo, si registra una larga temporada con licencia médica dentro de un periodo determinado.

Sanciones sobre la mesa

Mientas el debate sobre el proyecto avanza, se posicionan otras propuestas para penalizar el mal uso de licencias médicas por parte de funcionarios públicos. La senadora Paulina Vodanovic ingresó un texto que establece dos tipos de sanciones: una administrativa y otra penal para quienes incumplan el reposo desarrollando actividades remuneradas.

Plantea que el empleado público beneficiario de una licencia médica que incurra en falsedades en su otorgamiento, obtención o tramitación debe castigarse según el artículo 467 del Código Penal chileno, cuyas penas de presidio menor en sus distintos grados van desde los 61 días hasta los cinco años y una pena de multa de la mitad del beneficio obtenido.