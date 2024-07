La incautación masiva de documentos hecha por la Fiscalía en julio de 2023 a la Iglesia de Concepción, ubicada en la región del BioBío, destapa nuevas denuncias por presunto abuso sexual de menores al interior de la institución. Esta vez, el antiguo diácono Reynaldo Oliva Lagos, a quien el presidente chileno Gabriel Boric convirtió en ministro de la Corte de Apelaciones de Arica ―por, precisamente, ser un juez “religioso”― figura como el agresor de jóvenes acólitos.

Adicto al porno, a la masturbación y al sexo oral con los monaguillos que ayudan al sacerdote es parte del perfil que se describe de Oliva, el abogado que recibió su nombramiento en agosto del año pasado y hoy ostenta uno de los altos cargos de la justicia chilena, al norte del país. Así lo revela la agencia BioBío, al obtener acceso a las denuncias que se han hecho a la institución clerical y han salido a la luz esta semana.

Los recuerdos de sus acciones están nítidos. Todo comenzó en la sacristía de la Parroquia del Sagrario ubicada en la región del Biobío. Antes de salir a una misa de las 17:00 horas en 2011, Oliva, quien era comparado con Pedro ―el discípulo más cercano a Jesús― le agarró los genitales al joven ‘Luciano’ por encima de la ropa. Tras ello, lo llamó “amigo”. Esta persona tenía 16 años cuando fue objeto de su abuso por primera vez. Desde entonces, la práctica se volvió común.

La segunda vez ocurrió en la casa del juez Oliva, quien lo había invitado a cenar. Ambos estaban comiendo cuando él deslizó su mano por debajo de la mesa con la intención de tocar la entrepierna del joven. A pesar de que el adolescente le apartó de un manotazo en ese momento, posteriormente, el victimario le coaccionó a optar por la masturbación y sexo oral e incluso mordió sus genitales, de acuerdo con su declaración judicial.

‘Luciano’ aspiraba a pertenecer al diaconado permanente después de ser un niño acólito. También quería estudiar derecho. Su sueño lo convirtió en presa de este “religioso”, quien fingió ser generoso. En un aparente acto caritativo, Oliva le ayudó a pagar su matrícula universitaria de 1,6 millones de pesos, cifra que se traduce en al menos 1700 dólares. Sin embargo, al tiempo demandó compañía y le reprochó al joven ser “un ingrato, porque no lo iba a ver”. La pobreza y un padre alcohólico atrapó a esta víctima en una espiral de abuso.

“Veíamos una película porno y nos masturbábamos uno cada uno. Después él me masturbó con la mano. En otras oportunidades yo lo masturbé. También él me hacía sexo oral. Nunca hubo penetración, aunque me lo insinuó varias veces”.