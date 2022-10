La arremetida de un escuadrón Guardafronteras de Cuba en contra de una lancha cargada con cubanos que huían del régimen comunista que dirige Miguel Díaz-Canel provocó la muerte de cinco personas, entre ellas una niña de dos años.

Las víctimas formaban parte de un grupo de 23 cubanos que salió del sector Bahía Honda, en la provincia de Artemisa, quienes anhelaban dejar atrás el hambre, los apagones y la miseria del régimen. Según el periodista Mario J. Pentón, la lancha de los migrantes cubanos en ningún momento esquivó a los Guardafronteras e incluso precisa que quienes sobrevivieron están «en shock».

La Embajada de Estados Unidos en La Habana recomendó no intentar «una migración irregular peligrosa y a veces fatal» y envió un mensaje de condolencias que desató duras críticas entre los cubanos en el exilio por referirse a tan perverso hecho como un «accidente», obviando el historial de crímenes de esta naturaleza cometidos por la dictadura.

«Fueron asesinados @USEmbCuba asesinados. No es la primera vez que la dictadura lo hace. Pónganse serios», refuta un tuitero cubano que recuerda otro hecho similar ocurrido en 1994 en el que fallecieron 41 personas, mensaje que fue compartido por la congresista republicana de origen cubano, María Elvira Salazar.

Los mensajes de repudio a la posición asumida por la representación diplomática estadounidense en La Habana no cesan. Más de 500 comentarios ha recibido el comunicado publicado en Twitter. La mayoría reclamando una declaración que no repita el relato de la dictadura cubana.

US Embassy should not repeat claims advanced by the regime. @ABlinken pls issue visas for the survivors. Cubans are fleeing for the same reasons Germans crossed the Berlin Wall. @WHAAsstSecty pls check this item and who at @USEmbCuba issued release. @SenatorMenendez @14ymedio

— Frank Calzon (@frank_calzon) October 30, 2022