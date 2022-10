Vladímir Putin sigue su asedio a Ucrania y en esta oportunidad activó una batería de medidas para acentuar su amenaza. En primera instancia, impuso este miércoles la ley marcial en los cuatro territorios recientemente anexionados por Moscú. Estas regiones suman casi 15 % del territorio de Ucrania y son: Donetsk y Lugansk, en el este, y Jersón y Zaporiyia, en el sur.

Sin embargo, existe especial preocupación en Kiev, porque Jersón, sumado a la mecionada medida, está siendo evacuada por las tropas invasoras. Es por ello que crecen los temores de que Putin prepare una declaración de guerra total, es decir, que deje de disfrazar sus ataques con el calificativo de «operación militar para la desnazificación de Ucrania», con el que inició su arremetida el 24 de febrero.

Jersón es clave. Es el mayor centro de población ocupado por Moscú —alrededor de 300 000 habitantes— desde el inicio de la guerra contra Ucrania, divulgó Kyiv Independent. En redes sociales abundan las imágenes de la evacuación de la ciudad donde sus residentes abordan ferris para cruzar hacia la orilla izquierda del río Dniéper que bordea a la ciudad.

El plan del Kemlin es evacuar a 10000 civiles por día hasta alcanzar la movilización de al menos 60000. «A partir de hoy, todas las estructuras de poder que se encuentran en la ciudad, la administración civil y militar y todos los ministerios, se desplazan también a la orilla izquierda”, indicó Vladimir Saldo, jefe de la administración ocupante rusa, en directo en el canal de televisión estatal Rossiya-24.

En Ucrania protestan y cuestionan la acción. El jefe de la oficina del presidente Volodímir Zelenski, el productor Andrey Yermak, recalca que Rusia organiza un “espectáculo de propaganda” para intentar asustar a los residentes de Jersón.

#UkraineWar #Ukraine #Russia

🌐 Russian channel publishes footage from #Kherson river port and saying that "evacuation to the left bank" has already begun pic.twitter.com/0zjXbSO1Ep

— 🛰️ (@EUFreeCitizen) October 19, 2022