La intención de Álex Saab de demostrar ante la justicia estadounidense que goza de inmunidad diplomática por ser un «enviado especial del Ministerio de Relaciones Exteriores» del régimen de Nicolás Maduro está fracasando, debido a las diferencias en los seriales del pasaporte presentado por su defensa para exigir el reconocimiento del supuesto estatus.

Según el periodista de la agencia Associated Press, Joshua Goodman, los abogados de Saab exhibieron el pasaporte diplomático que portaba cuando se produjo su detención en Cabo Verde en 2020. Sin embargo, el número del documento termina en 8063 mientras que el pasaporte que consignó el excanciller chavista Jorge Arreaza cuando formalizó el reclamo tiene el número 146601956.

Alex Saab's purported "special envoy" passport appears in new motion to dismiss.

But there's a problem: Venezuela's FM doesn't mention it in a letter protesting his arrest to Cape Verde.

He cites another passport, w/ a different number. Did Saab leave the dip passport at home? pic.twitter.com/sbvoj5h4CH

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) October 18, 2022