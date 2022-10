El temor a ser reclutados por VladÍmir Putin para prestar servicio militar en la guerra contra Ucrania convirtió en balseros a dos rusos. Los hombres —cuya identidad está bajo reserva— cruzaron el Estrecho de Bering en una pequeña embarcación, para arribar a Alaska, en busca de asilo.

La isla de San Lorenzo, que está a unos 80 kilómetros de Rusia y se caracterizan las bajas temperaturas del invierno septentrional, fue el punto de llegada de los rusos. El Departamento de Seguridad Nacional estadounidense emitió un comunicado donde reportó la novedad aeronáutica. «Un pequeño bote ocupado por dos nacionales rusos llegó a la costa en la rural Alaska» indica la misiva Sin revelar los personales de los ciudadanos o detalles de la travesía.

Sin embargo, de acuerdo con los senadores del estado ártico, Lisa Murkowski y Dan Sullivan, los balseros rusos fueron traslados a Anchorage para una inspección y ser procesados de acuerdo con las leyes de inmigración estadounidenses. «Están bajo custodia federal» reconoció Jeff Turner, portavoz del gobernador de Alaska, Mike Dunleavy, según una publicación de la agencia DW.

«Estamos en contacto con funcionarios federales y con los residentes de Gambell para determinar quienes son estos individuos», dijo la senadora Lisa Murkowski, quien destacó que “la situación subraya la necesidad de una postura de seguridad más fuerte en el Ártico de Estados Unidos».

El caso abre otro capítulo en el drama del éxodo de rusos en edad militar —18 a 27 años— que también tiene los puntos fronterizos hacia Georgia, colapsada por el paso de Verjni Lars, mientras el ingreso de rusos a la vecina Finlandia por carretera aumentó 57 %.

The two men who crossed the Bering Sea from Russia and landed on St. Lawrence Island earlier this week are seeking asylum in the United States, according to a spokesperson for Sen. Dan Sullivan. https://t.co/VH0iJTCNTB

— Alaska's News Source (@AKNewsNow) October 7, 2022