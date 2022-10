Las súplicas judiciales del exjefe del Departamento de Seguridad de del presidente fallecido Hugo Chávez, Adrián Velásquez ante la Audiencia Nacional de España para evitar su extradición a Estados Unidos donde se le acusa de blanqueo de capitales fueron inútiles. Su traslado a suelo norteamericano podría ejecutarse en una semana.

Según el periodista Joshua Goodman de la agencia The Associated Press, el tiempo en Madrid en libertad bajo fianza que disfrutó el alto funcionario acusado de blanqueo de capitales está cerca de terminar tras la emisión de una orden de la Corte de Florida que fija la extradición de Velásquez para el próximo 3 de noviembre. A través de su cuenta el Twitter, Goodman compartió la disposición de la extradición de Adrián Velásquez de las autoridades norteamericanas que tiene como propósito juzgarlo en Estados Unidos junto a su esposa, Claudia Díaz, la exenfermera de Chávez y extesorera del régimen venezolano quien ya está detenida en una cárcel federal de Miami.

NEW: Hugo Chavez’s ex bodyguard may be extradited to US next week.

Adrian Velasquez had been out on bail caring for kids as his wife, ex Venezuela Treasurer Claudia Diaz, was preparing for trial in Miami.

Prosecutors are asking for a delay so they can try the couple together. pic.twitter.com/uoQqcAtwro

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) October 6, 2022