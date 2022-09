El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania asegura que Rusia recluta a convictos para engrosar a sus tropas de combate. Ya los primeros 400 presos de la cárcel de Tambov fueron traslados a Ucrania, para unirse a los contingentes de guerra del Kremlin, los cuales intentan ocupar al país vecino.

Un reporte de Kyiv Independent divulga la medida adoptada por el gobierno de Vladímir Putin cuyo propósito es reducir a la contraofensiva ucraniana liderada por el presidente Volodímir Zelenski, quien en los últimos días provocó el retiro de las fuerzas invasoras de Járkov —la segunda ciudad más poblada de Ucrania y epicentro industrial— ubicada a 40 kilómetros de la frontera.

The General Staff of the Ukrainian Armed Forces reported on Sept. 19 that Russia continues to struggle to recruit manpower for the war and has turned to Russian convicts. Reportedly, 400 prisoners from Tambov were sent to fight in Ukraine. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) September 19, 2022

Un video como evidencia

El envío de los presos al terreno de combate es una gestión a cargo de Yevgeny Prigozhin, jefe del grupo de mercenarios rusos conocido como “Wagner”, un ejército privado autorizado para contratar individuos desde el conflicto armado de Ucrania que provocó la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014. Sin embargo, BBC reporta que este frente también ha operado en Siria y Libia, mientras que en Sudán y la República Centroafricana ha brindado capacitación en áreas de seguridad y defensa.

Ahora, en un video filtrado en redes sociales y verificado por la agencia británica, Prigozhin informa a los convictos que les tocará luchar en la guerra y aquellos que se opongan deberán enviar a sus propios hijos con la promesa de liberarlos de sus condenas si cumplían seis meses con su grupo.

En un comunicado publicado en redes sociales, después de la viralización del video, Prigozhin dijo que si estuviera en prisión «soñaría con» unirse al grupo de Wagner para «pagar mi deuda con la patria».

PMC Wagner Group Evgeny Prigozhin is at a penal colony looking for new assault infantry to join his company. Refers to some of those who served 30 years in prison and died in battle as "heroes". pic.twitter.com/Gp3IOVHuAq — Dmitri (@wartranslated) September 14, 2022

Una escasez

La medida de Rusia representa para el Ministerio de Defensa del Reino Unido una evidencia de la escasez «crítica» de tropas de infantería de combate tras la baja de 54.650 soldados.

Un saldo que forma parte de una larga lista de pérdidas, entre ellas, cuatro aviones de combate en los últimos diez que se suman a la lista 55 aviones de combate caídos desde el comienzo del conflicto en febrero, 4720 vehículos blindados de combate, 3581 vehículos y tanques de combustible, 2212 tanques, 1313 sistemas de artillería, 312 sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes, 168 sistemas de defensa aérea, 251 aviones, 217 helicópteros, 920 drones. y 15 barcos.

Un peligro latente

Sin embargo, las fuerzas rusas mantienen sus bombardeos contra la central nuclear de Zaporiyia. El misil cayó a 300 metros de los reactores nucleares. Con esta embestida contra Zaporiyia, Putin desacata la resolución emitida por La Agencia Internacional de Energía Atómica de Naciones Unidas que lo exhortó a desistir de la ocupación de la planta de energía porque «aumentar significativamente el riesgo de un accidente nuclear».

La compañía nuclear estatal de Ucrania, Energoatom, divulgó que la explosión cerca de la planta dañó tres líneas eléctricas.