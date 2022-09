Finalmente está llegando la hora de que Rusia acepte el fracaso de su guerra contra Ucrania. Se percibe por las matrices de opiniones que están robustenciéndose en el territorio, entre ellas la idea de armar una coalición con países aliados —Venezuela, Cuba, Nicaragua, Corea del Norte, Siria e Irán— para reunir combatientes a favor de los intereses de Vladímir Putin.

“No entiendo por qué los estadounidenses, incluso si es contra Granada que van a pelear, siempre improvisan una coalición internacional. ¿Por qué nosotros nos negamos ese placer?”, insistió el presentador Vladimir Solovyov en su programa “De noche con Vladimir” en la TV estatal rusa, tras recalcar que “hay unidades en Siria muy bien entrenadas. Hay gente en África que nos apoya, está Venezuela, está Nicaragua, Cuba, Irán y Corea del Norte”.

Solovyov divulga su propuesta de que Rusia arme una coalición después del éxito de la contraofensiva de Ucrania que expulsó a las fuerzas militares de Vladímir Putin de las tierras ocupadas al este del país. A su vez, coincide con la sospecha de la exportación del conflicto a Latinoamérica que la subsecretaria adjunta de diplomacia, política y coordinación del departamento de Estado de Estados Unidos, Kerri Hannan, asomó en abril.

Si Putin intenta gestionar una coalición de aliados a favor de Rusia como plantea Solovyov podría descubrir que carece de leales en el marco internacional a pesar de los “vínculos de cooperación” que ha impulsado durante dos décadas al mando de el Kremlin.

En el caso de Nicolás Maduro es previsible que los “lazos de hermandad” del chavismo con Rusia son blandos considerando que Maduro alardea de un apoyo irrestricto a Rusia en los ataques contra Ucrania pero exhorta al diálogo entre los dos países en conflicto desde sus encuentros en Miraflores con delegaciones estadounidenses.

El chavismo tiene claro que el impacto económico y geopolítico de la invasión rusa a Ucrania representa una oportunidad para mejorar su posición, después de enfrentar las sanciones de Washington y las denuncias de violaciones a los derechos humanos que propiciaron una investigación en la Corte Penal Internacional.

Además, Maduro también sabe que debe lograr avances económicos antes de las elecciones de 2024 para asegurar su candidatura de la mano del chavismo a los comicios. Le tocará pensar -como mínimo- si apuesta a su amistad con Putin o a su sobrevivencia.

Los pocos resultados de Rusia en el terreno pese a tener mayores recursos militares que Ucrania serían otro motivo desalentador para aquellos aliados que decidan sumarse a la invasión.

Quien no tiene dudas de participar en la guerra es el dictador Kim Jong, de Corea del Norte, quien hasta ahora es el único dispuesto a contribuir con 100.000 soldados para reforzar a las tropas rusas en el frente de Ucrania.

“Hay informes de que 100.000 voluntarios norcoreanos están preparados para venir y participar en el conflicto” reveló el analista militar, Igor Korotchenko quien destaca la “riqueza de experiencias” de las fuerzas norcoreanas en una “guerra de contrabatería”.

No es sorpresa el interés en una coalición de Corea del Norte con Rusia desde que reconoció la independencia de las Repúblicas Populares de Donetsk y Luhansk – las dos regiones ucranianas tomadas por Moscú en 2014- e intercambia información nuclear con Rusia.

Jong capitaliza el conflicto a su favor. Un reporte de The New York Times divulga que Moscú compra proyectiles y cohetes a Pyonyang.

Sin embargo, cada vez son más las espaldas en contra de Rusia. La Agencia Internacional de Energía Atómica de Naciones Unidas aprobó una resolución que le exige desistir de la ocupación de la planta de energía nuclear de Zaporiyia.

⚡️Reuters: IAEA board resolution calls on Russia to leave Zaporizhzhia nuclear plant.

The International Atomic Energy Agency’s 35-nation Board of Governors passed a resolution on Sept. 15, “demanding that Russia end its occupation of the Zaporizhzhia nuclear power plant."

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) September 15, 2022