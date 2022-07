La imparcialidad que la ley le ordena mantener al gobierno del presidente Gabriel Boric durante la campaña para el plebiscito constitucional del 4 de septiembre parece letra muerta. Una minuta del comando del «Apruebo» vincula al mandatario con las estrategias para empujar el proyecto en las urnas.

En un documento de tres páginas divulgado por ExAnte, el comando del «Apruebo» ordena relacionar la agenda de Boric con la agenda de la campaña a favor de la nueva carta magna. No es sorpresa. Felipe Heusser, el exasesor de Gabriel Boric en la campaña presidencial, lidera la campaña del «Apruebo». Ahora en su nuevo rol sostiene que el «Rechazo» en esta campaña «no ha sido honesto”. Incluso, alega que «la campaña del ‘Apruebo’ comenzó desde que se entregó la propuesta del texto de la nueva constitución».

Su aparente trabajo conjunto evidencia ahora que “la campaña del ‘Apruebo’ está siendo orquestada desde La Moneda. No hay duda de que la campaña ‘Hagamos Historia’, por más que el gobierno intente decir que es informativa, lo que busca es favorecer una opción”, asegura el concejal de Providencia y dirigente del Partido Repúblico, Matías Bellolio, en entrevista con PanAm Post, quien cree que la falta de énfasis en que el voto en el plebiscito será obligatorio refleja que la apuesta de Boric es incentivar la abstención porque una mayor votación favorecería al «Rechazo».

Temas claves

Gabriel Boric y los voceros de campaña hablarán de temas sociales claves –como vivienda– para generar confianza entre los electores. Ambas partes lo harán a su manera. Los promotores de la campaña deben impulsar que “la nueva constitución no te quitará la casa, sino que además de respetar tu propiedad sobre ella, ayudará a quienes aún no la poseen a cumplir el sueño de la vivienda propia de manera más rápida y protegida”, mientras el presidente vocifera la necesidad de “meter el acelerador para que las chilenas y chilenos puedan tener derecho a una vivienda digna y a una vivienda propia para que no se confunda, para que no caigamos en las fake news. Vamos a trabajar en el plan de emergencia habitacional justamente para construir durante nuestro periodo de gobierno 240.000 viviendas, el déficit es mayor que eso. Pero vamos a tener que poner el acelerador y ahí vamos a tener que trabajar con el sector privado para poder construir más viviendas dignas para quienes habitan nuestra patria”.

Contra la oposición

A la sintonía de los temas y discursos entre el comando de campaña y La Moneda le sigue intentar posicionar que el expresidente Sebastián Piñera y el excandidato presidencial republicano, José Antonio Kast, están detrás de la campaña del «Rechazo».

La estrategia para este punto es afirmar una y otra vez que “el 99 % del financiamiento está con el ‘Rechazo’, nosotros no tenemos plata. La contienda es desigual, pero nosotros tenemos el apoyo de la gente y con ellos venceremos una vez más. La mayor parte de las organizaciones del ‘Rechazo’ están ligadas a la derecha».

Para conseguir su objetivo incentivan a señalar que “la derecha no quiere cambios, quiere que todo siga igual. No nos podemos arriesgar a perder esta oportunidad de avanzar hacia un Chile más justo para todos”, así como también que “los de siempre, los poderosos, los que evitaron los cambios que necesita Chile y su gente son los que están financiando el ‘Rechazo’”.

De esa forma satanizarán a todo aquel que aporte más de 40 Unidades de Fomento (1.300.000 pesos equivalentes a unos 1230 dólares) porque al donar esta cantidad, las identidades deben ser publicadas por el Servicio Electoral (Servel).

Una falsa percepción



Otra orden del comando del ‘Apruebo’ es generar la percepción de que la constitución se vende como pan caliente, destacando que es un fenómeno editorial que atrae a cientos de lectores e interesados en su contenido. El mensaje a multiplicar es que “mientras más se conozca la propuesta, más crecerá el ‘Apruebo’, porque garantiza derechos que nos fueron negados y es una base segura para construir un mañana mejor”.

Sin embargo, al costo de un ejemplar que varía entre cinco y ocho dólares se sumó recientemente la impresión de un “error de redacción” en la segunda causal del artículo 116 de la propuesta de nueva constitución, donde se estipulan las causales para perder la nacionalidad chilena.

El punto B establece que una persona puede perder su nacionalidad por “cancelación de la carta de nacionalización, salvo que se haya obtenido por declaración falsa o por fraude. Esto último no será aplicable a niñas, niños y adolescentes” cuando la intención original de la Convención era que ninguna persona que pierda la nacionalidad quede apátrida, excepto si esa persona falsificaba la carta de nacionalización. Sin embargo, en el intento por armonizar el texto, este quedó en un espacio de ambigüedad. Quizá ello detonó la entrega gratis del documento en distintas zonas del país.

👉¿Aún no has leído la propuesta de nueva Constitución?

Este 4 de septiembre #ChileVotaInformado, por eso tenemos distintos puntos de entrega en el país de forma gratuita. Revísalos aquí o descárgala en 📲 https://t.co/jNL5BHBInU pic.twitter.com/OS5rAKfqxM — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) July 25, 2022

Negando al enemigo

En la minuta del comando del ‘Apruebo’ también se impone desestimar las declaraciones del exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, quien en entrevista con El Mercurio marcó distancia con el proyecto. “No puedo estar con este proyecto”. Al respecto, en el documento del «Apruebo» se señala que “la nueva constitución garantiza la defensa y el respeto irrestricto de los derechos humanos, para que nunca volvamos a vivir violaciones como las que vimos mientras Micco estuvo a la cabeza del INDH”.

Sin polémicas

El último punto de las indicaciones de la campaña del «Apruebo» invita a evitar referirse a las polémica por el uso de la camiseta de la selección chilena. La recomendación es decir que «La Roja es efectivamente de todos y todas, es transversal, nos une y nos sentimos parte de ello. La casa del ‘Apruebo’ busca también unir y abrir las puertas a todas las personas diversas que quieran ponerse la camiseta por el ‘Apruebo’ y se sientan identificadas con el deseo de un mañana donde vivamos mejor. Sentimos mucho la molestia causada a la ANFP, evitaremos mostrar cualquier tipo de marca que pueda generar alguna molestia o inconveniente en el futuro”.

La opacidad institucional permite todo esto porque «la fiscalización es el principal problema ahora. Radica en que la Contraloría parece pasmada frente a lo que está pasando», indica Bellolio. Es así, el contralor general Jorge Bermúdez es aliado ideológico de Gabriel Boric.

Frente a este panorama, «el foco debe estar puesto en informar a las personas». Con la «Gira por la Verdad» los sectores que respaldan el «Rechazo» esperan lograr que el proyecto constitucional fracase. Bellolio afirma que «leer la propuesta es muy ilustrativo para entender que es una mala propuesta para el país, que divide, que genera desigualdad de trato, que se aleja de nuestra cultura y que desprecia parte importante de nuestra idiosincrasia».