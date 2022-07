Nadie sabía cuándo pasaría. Ni la hora. Tampoco el día. Mucho menos cómo sería, pero al kirchnerismo le llegó su turno de enfrentar a los argentinos enardecidos con su gobierno y que sin temor rodearon la Casa Rosada para expresar su hastío.

Buenos Aires, Mar del Plata, Rosario, La Plata, Mendoza y Santa Fe salieron en busca de la «independencia» del peronismo este 9 de julio, coincidiendo con la conmemoración de los 206 años de la liberación de la monarquía española. Ahora, la meta es desprenderse del yugo económico y político de la administración de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Las redes sociales sirvieron para promover la convocatoria que comenzó las 4:00 de la tarde (hora local) con el lema «Defendamos la República», en el emblemático Obelisco de Buenos Aires.

No hay líder que los comande. Es espontáneo o así parece, y quienes se sumaron a las protestas tienen claro lo que quieren: «Argentina sin Cristina». La demanda es epicentro de las consignas que entonan los manifestantes.

El rechazo a la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, que lidera un sector del gobierno, es más que evidente. Y pudo haber aumentado desde que impuso la semana pasada a una de sus fichas en el Ministerio de Economía, Silvina Batakis, tras la sorpresiva salida de Martín Guzmán.

Los desaciertos económicos y las desafortunadas declaraciones de la nueva ministra no han servido para calmar a los mercados. Tampoco a los argentinos, que están cansados de la inflación que se siente con fuerza el precio de los alimentos, del desabastecimiento y del incremento del dólar que los condena a la miseria. “Lo peor de todo, la crisis apenas está comenzando”, asegura en las redes sociales el activista de la Fundación Libertad, Agustín Antonetti, mientras cuestiona que hay “una gran parte de la clase política viviendo en otra realidad, derrochando millones”.

Dimisión clave

Esta movilización ocurre una semana después de la renuncia del ministro de Economía, Martín Guzmán, el pasado sábado, cuando la nación registra una inflación de 60 % interanual.

Motivos hay. Argentina reportó en mayo una inflación de 5,1 % y una acumulada de 29,3 % en lo que va de año. El pronóstico es trágico: 2022 terminará con un alza del costo de vida de más de 70 %, que impactará directamente en las tarifas de los servicios de la luz y del gas e implicará la eliminación de subsidios a las familias de menores recursos económicos.

Con ese cóctel, el presidente Alberto Fernández está obligado a desplegar menos cordones de seguridad y más acciones en favor de la economía, o la escena de su “pueblo” en las calles se repetirá. Su vicepresidente también debe cooperar en esta materia, pues esta reciente protesta frente a la Casa Rosada parecía mostrar un mayor hastío hacia la segunda al mando con los carteles de «Argentina sin Cristina» que proliferaban entre los manifestantes.

Quizá ahora el mandatario argentino, en medio de esta crisis clave, reconozca que la imprudencia tiene un costo, considerando que durante el estallido en Colombia le cuestionó al presidente Iván Duque la «represión desatada» y exhortó «en resguardo de los derechos humanos, cese la singular violencia institucional que se ha ejercido», pero sus fuerzas de seguridad también arremeten.

Fernández está obligado a un manejo distinto si no quiere repetir la imagen de su homólogo de Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, quien huyó despavorido del Palacio de Gobierno ante protestas en su contra y el próximo 13 de julio renunciará a su cargo. Es hora de remojar la barba. En esas anda.

“Si me siguen jodiendo, renuncio y que se vayan todos a la mierda. No la voy a llamar, no voy a firmar mi rendición”, le confesó a su entorno más íntimo según La Nación. Las embestidas de su compañera de gobierno tambalean la administración pero sobre todo la perturban. Se nota y el país lo ve en primera fila.