La conformación del gabinete que acompañará al presidente izquierdista electo en Colombia, Gustavo Petro, está demostrando –una vez más– que los políticos son unos en campaña y otros después de esta. El nombramiento como ministro de Educación de quien fuera precandidato de la coalición Centro Esperanza, Alejandro Gaviria, lo evidencia al sumarse al tren Ejecutivo del líder del Pacto Histórico luego de haberle augurado un rotundo fracaso.

Gaviria tenía su pronóstico personal sobre el destino de la Administración de Petro: “El primer año, él nombra un buen gabinete de unidad nacional, no lo logra cohesionar, pasan seis u ochos meses y no pasa mucho, se le desbarata el gobierno y Petro empieza a tuitear como loco”. De esa forma, desataría un “conflicto permanente” y la agenda comenzaría a girar alrededor de los pronunciamientos de Petro en la red social y “no se hace nada”. Todo eso lo dijo durante una entrevista con Juanpis González, un personaje creado por el artista Alejandro Riaño. No puede negarlo.

El ahora Ministro de Educación Alejandro Gaviria, pronostica el desastre del que hará parte en el Gobierno Petro: "ese gabinete no durará más de un año" pic.twitter.com/xvrgmgqlRp — Escuela Libertad (@FEsLibertad) July 8, 2022

PUBLICIDAD

Un giro drástico y conveniente

¿Qué llevó a Alejandro Gaviria a cambiar de parecer? Hace un mes le respondió a Semana que por “convicción” trabajaría con Petro. ¿A cuál se refería? ¿A la del fracaso? ¿Intentará salvarlo o buscará comprobar sus dotes místicos?

Por ahora, sus funciones están definidas en la cartera que manejará 49 billones de pesos. “Tiene como retos lograr la educación superior pública y gratuita, lograr centros de excelencia universitarios públicos centrados en la investigación y aumentar sustancialmente el número de niños en el preescolar”. Así le pintó Petro sus tareas en Twitter.

“Este sector probablemente va a necesitar reformas legales”, señala Alejandro Gaviria, ministro de Educación designado por Gustavo Petro, quien afirma que su principal labor como parte de este gobierno será “combatir la deserción estudiantil”. – https://t.co/yCzkfUtIZG pic.twitter.com/B1rSjVp166 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) July 8, 2022

Al aceptar el puesto, Gaviria también deja atrás las preocupaciones que expresó en la víspera de la segunda vuelta contra Petro al dudar sobre su proyecto en el área de salud y economía.

PUBLICIDAD

“Me preocupa la posición de Gustavo Petro sobre la salud, así lo he manifestado muchas veces. Una estrategia de atención primaria no es un remplazo al sistema de salud. Nuestro sistema hay que fortalecerlo, no acabarlo (…) También me preocupan algunas propuestas sobre el manejo económico, seguiré aportando ideas al respecto, contribuyendo a fortalecer la agenda de cambio que necesita Colombia. Como lo dije durante la campaña, un eventual gobierno de Petro tendrá un gran peligro: la ineficacia, el no ser capaz de llevar a cabo las reformas que el país demanda”, declaró en aquel momento.