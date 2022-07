El excandidato a la Presidencia de Colombia, Rodolfo Hernández, está dispuesto a mantenerse en el ruedo político. Dilató la decisión pero la tomó al anunciar al Consejo Nacional Electoral (CNE) su intención de ocupar la curul que le corresponde en el Senado por haber obtenido el segundo lugar en el balotaje donde el izquierdista Gustavo Petro resultó electo.

“Reitero mi voluntad de ocupar la curul en el Senado, a la que se tiene derecho por haber sido el candidato a la Presidencia que siguió en votos a quien resultó electo, con la posibilidad de intervenir en las opciones previstas en el artículo 6 de la mencionada Ley. Incluida la voluntad para declararse en oposición. Para lo cual, respetuosamente, solicito se me expida la respectiva credencial”, expresa en la carta remetida al órgano comicial.

Según el documento divulgado por La FM, Hernández manifiesta su “voluntad” de convertirse en el jefe de la oposición al gobierno de Petro. Es un giro drástico, considerando que había reconocido falta de experiencia para formar parte del hemiciclo y no había mostrado intención de asumirse como opositor.

“No tengo experiencia, lo tengo que decir, no me gusta aparentar lo que no soy, No tengo esa experiencia y vivencia”, llegó a admitir antes de concretar la petición al CNE.

Un cambio con dudas

¿Cómo será la oposición de Hernández a Petro? ¿Complaciente, pragmática o crítica? Las dudas al respecto abundan ante su indefinición ideológica y sus cambiantes posiciones frente al ahora presidente electo. ¿Representará realmente a los 10,5 millones de electores que más que votar por él se expresaron en contra de Petro? ¿Conformará una oposición a la medida de Petro, tomando en cuenta que la mayoría de los partidos que se oponían al Pacto Histórico hoy se han sumado al nuevo oficialismo?

“No sé, si Petro hace lo que yo creo que hay que hacer, ¿cómo le hago oposición a algo que creo que está bien? Hay que esperar al 7 de agosto, hay que dejarlo que trabaje y a ver qué es lo que va a hacer”, vocifera Hernández ahora. Es un debate interno para el dirigente de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, quien se pregunta a sí mismo: “¿Me tendría que oponer con lo que yo estoy de acuerdo?”.

La simpatía entre Hernández y Petro no es una sorpresa. En la víspera de la primera vuelta protagonizó un video viralizado en redes sociales donde efusivamente elegía votar por Petro en cualquier escenario en el que no pasara él al balotaje.

Esa declaración hundió la percepción de que era un outsider aspirando a la Casa de Nariño al parecer parte de un plan de la izquierda para destronar del segundo lugar al abanderado del Equipo por Colombia, Federico ‘Fico’ Gutiérrez, no solo atacando su imagen sino también inflando su nombre. Incluso, Hernández apoyó a Petro en las elecciones de hace cuatro años cuando enfrentó al hoy presidente Iván Duque.

Tampoco se puede olvidar aquel efusivo abrazo entre Hernández y Petro luego de la segunda vuelta. Si bien el expresidente Álvaro Uribe también aceptó conversar con el mandatario electo, la distancia y las diferencias quedaron marcadas. En el caso de Hernández no. Además del apretón de manos y el emotivo abrazo, el excandidato presidencial publicó una foto junto con su anterior rival agregado que «Empezó el cambio».

Un interés personal

El 20 de julio, a Rodolfo Hernández le tocaría asumir como senador porque así lo establece el Estatuto de Oposición que otorga el derecho de ascender a un escaño en el Senado a quien quede en el segundo lugar en los comicios presidenciales, mientras que a la fórmula vicepresidencial, Marelen Castillo, le corresponde en este caso un escaño en la Cámara de Representantes.

En ello hay un interés detrás. Hernández necesita el puesto para convertir a la Liga de Gobernantes Anticorrupción en un partido político. Ya los trámites para solicitar oficialmente la personería jurídica están en marcha para formalizar al movimiento que avaló su candidatura.