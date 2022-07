El nepotismo en el gobierno del presidente izquierdista de Perú, Pedro Castillo, es una práctica que comienza a relucir con la preferencia de los amigos de sus sobrinos para ocupar los empleos públicos sin evaluar sus capacidades.

Un reporte del programa Panorama TV reveló que el congresista de Perú Libre, Américo Gonza contrató a tres amigos de los sobrinos del mandatario, los hermanos Danila y Odar Ramos García y Wilder Monteza Banda, para que laboren con él en el parlamento.

🚨 #VIDEO | Amigos de los sobrinos de Castillo ganan más de S/ 6.000 en el Congreso sin tener experiencia Con cargos de asesor, seguridad o técnico, los jóvenes perciben entre S/ 6.500 y S/ 10.000 laborando en el despacho del congresista Américo Gonza.https://t.co/zuZBkgIuC1 — Política La República (@Politica_LR) July 4, 2022

PUBLICIDAD

Los jóvenes cuyas edades no superan los 30 años son parte del círculo social de Jaime, Vilma, Nelsi y Fray Vásquez Castillo, los sobrinos de Castillo que pretendieron formar parte del gabinete pero fallaron en su intento. De hecho, el último de ellos, está prófugo de la justicia tras ser acusado de liderar presuntas irregularidades en la licitación del Puente Tarata que se construiría sobre el río Huallaga, en la región San Martín por 62 millones de dólares y engrosa la lista de los más buscados del programa de recompensas del Ministerio de Interior creado para la búsqueda, captura y entrega de criminales, presuntos delincuentes y terroristas a cambio de un estímulo económico.

Sueldos jugosos

Los amigos de los sobrinos de Castillo ingresaron a la nómina del Congreso con sueldos sustanciales, considerando que el cargo de asesora otorgado a Danila Ramos, quien sólo es bachiller percibe alrededor de 10.000 soles equivalentes a 2600 dólares, mientras su hermano Odar Ramos, quien se desempeña como seguridad del congresista Gonza pese a tener sólo un curso de instrucción gana 7.000 -cerca de 1800 dólares-.

A Wilder Monteza sin tener estudios, lo remuneran con 6.500 soles -alrededor de 1600 dólares- como técnico del Congreso.

PUBLICIDAD

Según la investigación del programa Panorama TV, la cercanía entre los contratados por el congresista y los sobrinos de Castillo quedó en evidencia durante el último partido de la selección peruana contra Austria en el marco del al Mundial Qatar 2022, el pasado 13 de junio. En el video compartido por el dominical, los jóvenes bailan y toman bebidas alcohólicas con los familiares del presidente

El legislador Américo Gonza los defiende indicando que laboran en calidad de personal de confianza. “Si hay algo que me caracteriza, es que yo no niego a mis amigos ni a los amigos de los sobrinos. No niego a nadie. Y les da trabajo. Ellos han sido amigos, producto de la campaña. Los contraté para que trabajen conmigo como personal de confianza”, dijo.