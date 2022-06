El dirigente opositor venezolano Leopoldo López, del partido Voluntad Popular, salió de la cárcel de Ramo Verde —donde estuvo detenido cinco años— por las gestiones que a favor de su libertad hizo el empresario chavista Raúl Gorrín, quien se encuentra sancionado y acusado en Estados Unidos por presuntamente liderar una red de corrupción que malversó 1000 millones de dólares estatales, aseguró el excongresista estadounidense David Rivera.

“Le debe la vida a Gorrín”, afirmó Rivera en una entrevista con Radio Mambí que citó el Nuevo Herald, en la que incluso reveló que la esposa de López, Lilian Tintori, sirvió de vínculo entre ellos para impulsar la mediación con el régimen de Nicolás Maduro. De ello, dice tener evidencia.

Según el excongresista, tiene en su poder los mensajes de texto intercambiados entre Gorrín, líderes de la oposición y dirigentes estadounidenses, sobre las negociaciones que condujeron a la libertad del mentor del opositor Juan Guaidó.

PUBLICIDAD

Su versión coincide con la investigación de Univisión publicada hace dos años que destapó el encuentro entre Tintori y Gorrín en la mansión del magnate ubicada en Cocoplum, uno de los barrios más exclusivos del sur de la Florida, donde le habría entregado 500.000 dólares.

Una vergüenza

Rivera, quien también enfrenta una demanda por supuestamente incumplir con el cabildeo de 50 millones de dólares que suscribió con la filial norteamericana de Petróleos de Venezuela -PDV USA, a cargo de las operaciones de la empresa de refinación Citgo-, cuestiona los intentos de López para desacreditarlo por divulgar las relaciones con el chavismo.

“Es un malagradecido, un descarado, y un sinvergüenza”, señaló. También recordó que participó “con mucho gusto” en los encuentros que comenzaron en 2017 entre dirigentes de la oposición venezolana en Washington y Miraflores para liberar a López.

PUBLICIDAD

Una labor que Tintori -confiesa- le agradeció. “Me miró a los ojos y me dijo ‘gracias por todo lo que estás haciendo por la liberación de Venezuela’”.

Esta es la primera vez que el excongresista habla sobre el tema con un medio y contó todo cuanto pudo. Hasta difundió que Gorrín intercedió por Guaidó para que el régimen no lo detuviera, luego de salir de gira internacional en 2020, cuando sobre él pesaban restricciones de movilidad.

“Al que llaman para asegurar la vida de Juan Guaidó en el regreso de Venezuela es a Raúl Gorrín”, dijo Rivera, quien no aparece en los registros de agentes extranjeros para representar los intereses de otro país en Estados Unidos.

En líos judiciales

En la querella interpuesta en contra de Rivera destaca que recibió pagos iniciales que ascendieron a 20 millones de dólares, pero los demandantes alegan que su trabajo fue precario en la mejoría de la imagen de la petrolera.

Durante la entrevista, Rivera reconoció que Gorrín sí era socio en la operación de cabildeo. Juntos procesaron el misterioso pago de 3,75 millones de dólares a una empresa de mantenimiento de yates del Sur de la Florida que era dirigido al venezolano.

“Gorrín era abogado mío, era parte de este proyecto con Citgo. Si él me dice: ‘Manda parte de mi dinero a esta cuenta, que es una cuenta de una compañía de yates, no sé qué’, yo no le voy a cuestionar y preguntarle por qué”.

En la misma línea admitió que autorizó un pago relacionado con el contrato al exnarcotraficante convicto Hugo Perera.