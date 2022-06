La salida de Carlos Malpica Flores —sobrino de Cilia Flores, esposa del dictador chavista Nicolás Maduro— de la lista de sancionados del Departamento del Tesoro de Estados Unidos es un hecho, así lo informó Joshua Goodman, periodista de la agencia The Associated Press en su Twitter.

NEW: Biden administration lifts sanctions on relative of Venezuelan First Lady Cilia Flores.

Carlos Malpica Flores is an ex PDVSA official and national Treasurer. @reginagarciakNO previously reported this was in the works as part of talks with Maduro’s government. pic.twitter.com/SHOOtlGMbS

