Sin piedad ni tregua. Inventando lo necesario y acusando lo suficiente. Con esas estrategias, el candidato de la extrema izquierda en Colombia, Gustavo Petro, enrumba su campaña para el balotaje del 19 de junio con el fin de hundir a Rodolfo Hernández, abanderado de la Liga de Gobernantes Anticorrupción (LIGA), quien dio la sorpresa el domingo al conseguir el pase a la segunda vuelta. Para esto cuenta con un experto en este tipo de campañas, quien además está muy alineado con los intereses del Foro de Sao Paulo. El «cambio en primera» no se dio. Y para arrancar en segunda necesita acelerar y dar un giro agresivo.

Se trata de Amauri Chamorro, el estratega comunicacional de los socialistas Hugo Chávez, Rafael Correa y Pedro Castillo, entre otros, quien además tiene contratos millonarios con el suspendido alcalde de Medellín, Daniel Quintero, fiel aliado de Petro. Él ha negado formar parte del equipo de campaña del Pacto Histórico, pero sus recientes comentarios a la prensa y en sus redes sociales dicen otra cosa. Tras bambalinas ya está activado.

Chamorro, experto en crear cuentas falsas en las plataformas digitales conocidas como «trolls», advierte que «aquellos que creen que Rodolfo Hernández la tiene fácil, se equivocan. Colombia recién conocerá su nebulosa historia de vida violenta y corrupta, que fue escondida por una muy simpática forma de actuar en primera vuelta”. El mensaje con evidente tono de advertencia, o incluso de amenaza, puede interpretarse además como el anuncio de su entrada a escena para buscar favorecer a Petro con sus conocidas estrategias de campaña desleal y perjudicar a Hernández, pues agrega que «si Gustavo Petro da un giro de 180 grados en la campaña, vencerá». Su deseo de que así sea no lo esconde.

PUBLICIDAD

[email protected] que creen que @ingrodolfohdez la tiene fácil, se equivocan. Colombia recién conocerá su nebulosa historia de vida violenta y corrupta, que fue escondida por una muy simpática forma de actuar en 1ra vuelta. Si @petrogustavo da un giro 180 grados en la campaña, vencerá. — Amauri Chamorro (@amaurichamorro) May 31, 2022

«Va a ser muy difícil ganarle a Rodolfo», admitió Chamorro

El asesor izquierdista admitió en una reciente entrevista con Infobae que «la situación electoral es un poco más compleja para Petro» frente al ingeniero que también promete un cambio. «Matemáticamente va a ser muy difícil ganarle a Rodolfo en la segunda vuelta», reconoció en dicha entrevista.

Este escenario hace que las campañas de guerra sucia estén a la orden del día con estrategias como la admitida por la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, a quien se escuchó decir en un video que se hizo viral en las redes sociales que el trabajo que habían hecho para «quemar» a Sergio Fajardo había tenido éxito. En ese momento dio instrucciones para hacer lo mismo con Federico Gutiérrez. Pero ante su derrota en primera vuelta, el blanco a ser «quemado» ahora es Rodolfo Hernández.

PUBLICIDAD

Los resultados del domingo demuestran que Gustavo Petro parece haber llegado a su techo, y crecer sin «quemar» al adversario le resulta muy difícil. Vale recordar que el candidato del Pacto Histórico sólo logró sumar cerca de medio millón de votos en comparación con la segunda vuelta de las presidenciales de 2018, cuando fue derrotado por el presidente saliente Iván Duque.

El agotado recurso de vincular al adversario con el uribismo

Sin esperanza de un crecimiento abrupto o mágico para Petro en menos de tres semanas, Chamorro trabaja en desprestigiar a Hernández, buscando vincularlo con el uribismo. Nada nuevo. Se trata de la misma estrategia usada contra todos los líderes que han logrado capitalizar el voto antipetrista.

«Rodolfo Hernández viene de la ultraderecha colombiana económica. Él no va a cambiar el modelo económico, él va a reafirmar el modelo económico que vive Colombia en este momento. Él es exactamente la continuidad del gobierno de Duque en materia de manejo de la economía y pare de contar”, dijo en la mencionada entrevista Chamorro, quien ha asegurado que no forma parte de la campaña de Gustavo Petro pero hace su trabajo como si lo fuera. El coro de todo el comando de Petro y sus seguidores con este discurso se escucha a una sola voz.

“Sin Uribe, Rodolfo no gana la elección porque sin el voto uribista Rodolfo es nada. Y sin Uribe no gobierna, porque en caso de que le gane a Gustavo Petro, el progresismo es oposición. Colombia no se ha dado cuenta de que él –Hernández– no puede ganar sin que Uribe lo abrace y lo lleve en los brazos. Él no tiene condiciones de ganar. Y segundo, si él gana sólo va a poder gobernar con Uribe, porque si Uribe no lo apoya, él no tiene gobernabilidad, él no va a poder gobernar el país”, insiste Chamorro.

Vale recordar que el asesor de políticos izquierdista en la región se había mantenido en Colombia de bajo perfil, pero comenzó a acaparar titulares desde que se le vio en una tarima al lado de Daniel Quintero, justo después de su suspensión como alcalde de Medellín. En la medida en que se acerca la fecha del balotaje el disimulo se va diluyendo.

Petro, en una situación incómoda

Rodolfo Hernández no tardó en fijar posición frente a la campaña que busca hacerlo ver como el «Plan C» del uribismo. En un extenso hilo en su cuenta de Twitter detalló las 20 diferencias que tiene con el uribismo. Poco antes había aclarado que está dispuesta a recibir el apoyo de todo el que quiera votar por él pero no cambiará su discurso ni hará alianzas con nadie. Es por ello que en su mensaje en la red social recalcó: «Mi gobierno será independiente, yo no le debo nada a nadie, no coman cuento».

https://t.co/IVTouSoGLm igual que mi campaña, MI GOBIERNO SERÁ INDEPENDIENTE, YO NO LE DEBO NADA A NADIE, NO COMAN CUENTO. — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) May 31, 2022

El escenario se volteó. Gustavo Petro, que se negó a asistir a algunos debates aprovechando la ventaja que tenía en las encuestas para la primera vuelta, ahora insta a Rodolfo Hernández a debatir, quien tampoco asistió a muchos cara a cara. Pero ahora es Petro quien necesita increpar a su adversario para buscar exponerlo frente a la opinión pública y frenar su rápido ascenso.

Muy bien que recojas las propuestas de mi programa, te hacían falta. Bueno debatirlas. La mejor política antineoliberal es bajar las tasas de crédito de los inmuebles, casas y apartamentos vendidos. Sin embargo, ya los jefes uribistas te hacen campaña. https://t.co/h6Y2FtRPiT — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 31, 2022

Hernández arrasa en las apuestas y no asistirá a debates

Hernández se siente ganador. Sabiendo que ya tiene cerca de 6 millones de votos en el bolsillo conseguidos el domingo y que el voto antipetrista en su conjunto suma más de 6 millones, se ha atrevido a afirmar que ganará la Presidencia con 12 millones de votos. Las expectativas de Petro son más modestas. Pese a haber sacado 8,5 millones de votos en la primera vuelta sabe que no tiene mucho de donde sumar y la misma noche de la elección confesó que su apuesta es conseguir un millón de votos más.

Petro está obligado a dar un giro a su campaña, como bien lo ha admitido Amauri Chamorro. Hernández se siente más cómodo manteniendo la misma estrategia que le ha dado resultado. Es por ello que este martes anunció que no asistirá a debates, pues no le hicieron falta para convencer a 5,9 millones de electores, así como tampoco le hizo falta medirse en las consultas interpartidistas de marzo. Ahora las cuentas lo favorecen. También debe sentirse seguro con el hecho de que PredictIt, un prestigioso mercado internacional de apuestas, le da una probabilidad de 72 % de ganar la Presidencia de Colombia, frente al 28 % de opciones que tendría Petro.

«Una campaña negra» en puerta

«Hay que estar alerta» porque se avecina «una campaña negra», asegura el asesor del Concejo de Bogotá, Daniel Briceño, citando el tuit de Amauri Chamorro, a quien señala de estar detrás de esta estrategia. Parece que no se equivoca. La defensa que hace Chamorro de Petro se interpreta como una confesión.

Se viene la campaña negra en contra de Rodolfo Hernández por parte de Amauri Chamorro quien fue asesor de Nicolás Maduro y Pedro Castillo. Hay que estar alerta. https://t.co/JWT0O6w4pw — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) May 31, 2022

En esta primera etapa de la campaña para la segunda vuelta, el petrismo parece estar apostándolo todo a la agotada estrategia de vincular al adversario con el uribismo. Petro, desde sus redes sociales apunta directo a Hernández fustigándole que «ya los jefes uribistas le hacen campaña». Nada nuevo. Para Petro, cualquiera que no esté con él es uribista. ¿Le funcionará el repetido discurso? Seguro sus estrategas estarán midiendo el efecto y evaluando si requieren pasar a una segunda fase, que ante la falta de creatividad puede ser mucho más agresiva y centrada en una «campaña negra» como advierte Briceño.