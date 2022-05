La compañía estadounidense Chevron retomará sus vínculos con Petróleos de Venezuela (PDVSA) para negociar su licencia con la estatal a cargo del régimen de Nicolás Maduro. Según The Associated Press, la administración de Joe Biden permitirá que haya una revisión de la licencia tras considerar que Chevron y PDVSA conforman cuatro empresas mixtas. Sin embargo, la disposición no incluye autorización para nuevas perforaciones ni exportación de crudo de origen venezolano. En el marco de este alivio de sanciones a la dictadura venezolana que ha emprendido la administración demócrata también se suma una medida que favorece a Carlos Erik Malpica-Flores, sobrino de la primera dama del régimen, Cilia Flores.

“Sus cuatro empresas mixtas con PDVSA produjeron alrededor de 200.000 barriles por día en 2019, pero el gobierno de EE. UU. le ordenó en 2020 que redujera la producción y, desde entonces, solo se le ha permitido realizar trabajos esenciales en pozos petroleros para preservar sus activos y niveles de empleo en Venezuela”, indica la agencia.

Chevron esperaba este momento. En marzo trascendió que la compañía había comenzado a armar un equipo comercial para manejar el mercado de crudo venezolano porque su mayor interés es asumir el control operacional de cuatro empresas mixtas sin un aumento de su participación accionaria en este primer paso de acercamiento.

Con una mayor supervisión de Chevron en los campos petroleros donde participa sería posible levantar la producción y las exportaciones de crudo de Venezuela después la caída de las inversiones en la estatal que redujo la extracción a un millón de barriles (bpd) el mes pasado.

Un gesto con intenciones

Sin embargo, el giro de Washington en su política de restricciones dirigidas al chavismo representa un “gesto para la reanudación de las negociaciones entre la oposición respaldada por Estados Unidos”, indica la agencia.

Para profundizar el interés de Biden en ello, Carlos Erik Malpica-Flores, exfuncionario de alto rango de PDVSA y sobrino de la esposa de Nicolás Maduro, Cilia Flores, también saldrá de la lista de sancionados del Departamento del Tesoro.

La revelación de estos cambios coincide con el anuncio de la mutación de la Mesa de la Unidad Democrática a una Plataforma Unitaria, coalición que tendrá a Omar Barboza como secretario ejecutivo para retomar en México las estériles negociaciones y para promover unas primarias el próximo año que llevarían a la escogencia de un candidato único para participar en 2024 en otras elecciones presidenciales sin garantías con el régimen.

De hecho, dos altos funcionarios norteamericanos confirmaron a AP que el levantamiento de las medidas fue una solicitud de la plataforma para volver a la mesa de negociación con Maduro.

Además, la necesidad de abastecimiento de combustible que enfrenta Estados Unidos ante el cese de la importación desde Rusia –su segundo proveedor– también incide. Si Biden finalmente cede a la presión de los gobiernos de izquierda y envía la invitación a Maduro a la Cumbre de las Américas, el acercamiento y la reconciliación serían inocultables.