Hoy por hoy es cada vez más inviable la posibilidad de que se revierta la suspensión del cargo del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, que emitió la Procuraduría por su presunta injerencia en la campaña del candidato presidencial izquierdista, Gustavo Petro. La situación se complica, especialmente cuando Amauri Chamorro, estratega comunicacional de los socialistas Hugo Chávez, Rafael Correa y Pedro Castillo, tiene contratos millonarios con la municipalidad y se jacta en redes sociales de decir que está en el país “construyendo el cambio”.

Según El Colombiano, Chamorro suscribió un acuerdo con Quintero de 300 millones de pesos colombianos, alrededor de 73000 dólares, a través de Telemedellín por “asesorías” en asuntos críticos. Sin embargo, en su perfil de Instagram, el brasileño experto en crear cuentas falsas en las plataformas digitales conocidos como “troll center” comparte sus actividades a favor del Pacto Histórico, coalición que representa al exguerrrillero del M-19 en los comicios del próximo 29 de mayo.

Ahora, la aparición de Chamorro en la tarima relámpago que instaló Quintero para despedirse de la localidad por los tres meses que estará lejos de las funciones públicas, mientras avanza la investigación en su contra, profundiza las sospechas de participación indebida en la política de este funcionario, quien hoy es objeto de investigaciones.

PUBLICIDAD

«Es un tipo bueno, que da buenas ideas. Mientras haga bien sus tareas y sus funciones, yo no veo la razón por la cual entonces deba sacarlo. No lo vamos a sacar, a menos de que veamos alguna inhabilidad y no la tiene» le respondió Chamorro a Blue Radio al ser consultado por la presencia de Chamorro que forma parte de su administración.

Una defensa ideológica

La defensa del estratega comunista desde la boca de Quintero es absoluta. Justifica que aparezca en la nómina de la Alcaldía paisa y alega que tiene “muchos asesores».

Quizá los haya. La Procuraduría averiguará no solo el alcance de estos asesores sino además las declaraciones públicas, mensajes y videos que conforman su expediente de 22 páginas que evidenciarían su posible proselitismo. Ahí tendrá que responder por la asignación en enero de un contrato de 100 millones de pesos a la empresa Alfaro Comunicaciones propiedad de Chamorro revelado por el periodista Sebastián Ángel.

#INVESTIGACION Este es el contrato de Amauri Vanegas Chamorro por 100 millones de pesos el pasado 28 de enero de este año, a través de la empresa Alfaro Comunicaciones con sede en Quindío. Vanegas ha asesorado a Maduro, Correa Evo Morales y al gobierno cubano. @lafm. pic.twitter.com/LTqDMKpH9M — Santiago Ángel (@santiagoangelp) May 12, 2022

También le tocará aclarar por la factura de otros 150 millones pagada a Chamorro por seis meses e incluso por el papel de la pareja de Chamorro, María Camila Arias, quien es la actual gerente de la campaña Petro en el departamento del Quindío.

PUBLICIDAD

Este es uno de los primeros contratos del Sr Amauri Chamorro con la Alcaldía de Medellín, fue por $150 millones y estuvo vigente durante seis meses, desde el 25 de marzo de 2020. Amauri es el Gurú de las comunicaciones de la izquierda en LATAM. pic.twitter.com/jvqgHEsVKF — Felipe Sanchez Uribe (@felipesancheztv) May 12, 2022

Sacando partido

Petro busca capitalizar con la situación. Cree que la sanción en contra de Quintero potenciaría votos a su favor, porque la decisión de la Procuraduría puede interpretarse como una supuesta justicia selectiva. “De pronto nos hace ganar”, señala el exguerrillero del M-19. En su opinión, lo ocurrido encajaría en “el estilo de gobernar tiránico del uribismo”.

Con las elecciones ya en puerta, Petro evita las polémicas. Por ahora, solo concentra su atención en la visita del expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, quien le declaró su respaldo, porque considera que con él puede haber una nueva oportunidad para la paz del país.

«El diálogo que he mantenido con Gustavo Petro y con los dirigentes me hace pensar que la razón de ser de una posible victoria de Gustavo Petro es caminar hacia la igualdad y caminar hacia el fin de la violencia. Convertir a Colombia en un país de paz definitiva», dijo Rodríguez Zapatero.