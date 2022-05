El dueño de Tesla, SpaceX y ahora también de Twitter, Elon Musk, ya no es sólo una figura de interés en el campo de la tecnología y las comunicaciones. Ahora también es un blanco en la guerra de Rusia contra Ucrania por facilitar satélites de su compañía Starlink al gobierno de Volodímir Zelenski. Desde el Kremlin le advierten que tendrá que responder “como adulto” por el apoyo a Kiev.

La amenaza de Rusia a Elon Musk brota de Dmitry Rogozin, jefe de la agencia espacial rusa Roscosmos, quien asegura que los satélites están en manos de los «nazis del Batallón de Azov y los marines ucranianos atrincherados en Mariúpol». Según Rogozin, los militares ucranianos utilizan los satélites desde helicópteros para mantener activas sus conexiones a internet a pesar de los daños estructurales causados por los bombardeos de la guerra. Incluso, el funcionario señala al Pentágono como órgano mediador para la entrega de los equipos.

Todo ello, Rogozin dice que lo confesó el coronel Dmitry Kormyankov, comandante de la 36.ª Brigada Marítima de las Fuerzas Armadas de Ucrania, capturado por las fuerzas rusas, pero Elon Musk banaliza el ultimátum de Moscú. “Si muero en circunstancias misteriosas, sepan que fue un placer conocernos”, escribió en su cuenta de Twitter. “Haré todo lo posible para seguir con vida”, dijo después.

If I die under mysterious circumstances, it’s been nice knowin ya

