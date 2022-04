Rusia no está hablando en vano sobre la posibilidad de convertir su invasión a Ucrania en una tercera guerra mundial. Las amenazas que hasta hace poco parecían ser sólo parte de una estrategia de intimidación cobran fuerza después de los nuevos ataques contra Kiev en presencia del secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, mientras la jefa de medios de la propaganda rusa predecía en televisión un conflicto bélico de magnitud mundial.

El Kremlin está dispuesto a todo en su afán por dominar a Ucrania. Si Guterres dudó de ello, lo confirmó en terreno y en medio de los misiles de «alta precisión» que detonaron mientras recorría Bucha y las ciudades cercanas de la periferia de la capital ucraniana.

Debe estar aún sorprendido. Un día antes estaba «tête-a-tête» (frente a frente) con Vladímir Putin en su despacho, pactando un acuerdo humanitario para la evacuación de civiles de las zonas en conflicto, especialmente de Mariúpol.

Su papel como «mensajero de la paz» –como se autoproclamó al salir del encuentro– pereció, y la «discusión muy franca» que presumió haber sostenido con Putin tampoco resultó tan honesta como pensó.

“Rusia siempre usa la violencia como medio de comunicación y esta no es la excepción. Más allá de querer amedrentar a la ONU, lo que Putin y el régimen buscan es expandir las fronteras de la guerra y convertirla en Rusia vs. la OTAN, con Moldavia siendo probablemente el próximo objetivo del Kremlin”, apuntó Felipe Trigo, analista internacional y director adjunto de Visión Américas en Washington, en entrevista con PanAm Post.

A su juicio, “el modus operandi del régimen autoritario de Putin poco a poco irá probando qué tanto espacio de maniobra tiene y evaluando las respuestas de la OTAN”.

Felipe Trigo advierte que el régimen ruso «seguirá promoviendo un mensaje de escalamiento para medir las respuestas de la OTAN», pero considera importante no desestimar «hasta dónde puede llegar Putin y si la estrategia de escalar para desescalar, sobre todo en términos nucleares, pudiera ser usada por desesperación».

El estado de pasmo de António Guterres será común a partir de ahora porque una escalada peor es cada vez más probable tras reconocer que «el Consejo de Seguridad fracasó en hacer lo que estaba en su poder para impedir y poner fin a esta guerra».

Rusia capitaliza los errores. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, admite públicamente que hay «peligro real» de que se desate una tercera guerra mundial.

Asegura que «es serio, no se puede subestimar». En sus planes estaría un ataque nuclear si el conflicto se prorroga. Incluso, compara la disputa con la crisis de los misiles de 1962, pero advierte que «en esa época había reglas, reglas escritas», en este momento no.

Sin un marco definido hasta Margarita Simonyan, editora del medio estatal ruso RT y jefa de la agenciad de noticias del Kremlin Sputnik , afirma en televisión que «o Rusia pierde en Ucrania o comienza la tercera guerra mundial». Sin ninguna prudencia insinúo que después de los nuevos ataques ucranianos en la ciudad fronteriza de Bélgorod, un centro de suministro clave para las fuerzas militares rusas al este de Ucrania, la respuesta de Moscú será letal: «Iremos al cielo y ellos simplemente morirán», sentenció.

Russian propagandists have already begun to prepare their audiences for World War III

Margarita Simonyan offers a World War III and nuclear strike as an alternative to losing #Ukraine.

Solovyov at the same time agrees with her: "we will go to heaven, and they will simply die." pic.twitter.com/ouh4HA515e

— NEXTA (@nexta_tv) April 28, 2022