El presidente izquierdista de Perú, Pedro Castillo, está en Ecuador reunido con su homólogo Guillermo Lasso en un gabinete binacional. Sin embargo, sus encuentros diplomáticos podrían tener los días contados tras la propuesta de recortarle el mandato presentado por ocho congresistas de su partido Perú Libre.

El proyecto ya está en el Congreso y llegó hasta la instancia por iniciativa del diputado, Pasión Dávila, quien plantea que el plazo de Castillo sólo se extienda hasta el 28 de julio del 2023 y la de los parlamentarios, el 26 de julio. Si el Congreso aprueba la petición representaría tres años menos en el cargo para el presidente y quienes integran el legislativo, divulga La República.

Siete congresistas de la bancada de Perú Libre suscribieron la propuesta, entre ellos, el vocero de la bancada, Waldemar Cerrón; Pablo Gutiérrez; Flavio Cruz; Segundo Montalvo; María Agüero Gutiérrez, Silvana Robles Araujo y Margot Palacios.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la polémica qué provocó la posibilidad de que Castillo esta vez pueda ser removido de su cargo después de salvarse de dos mociones de vacancia, llevó a tres de los firmantes iniciales a recular. Dávila no lo hará. Asegura que “si algunos legisladores retiran su firma (de proyecto sobre adelanto invitaré a otros colegas para que lo firmen».

🔴🔵Pasión Dávila desmiente a Waldemar Cerrón y aclara que no se ha retirado el proyecto para recortar mandato presidencial y congresal.#ExitosaPerú 📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 552 SD – 774 HD

🌐 https://t.co/thokv9fFaL pic.twitter.com/s7iQ94Talz — Exitosa Noticias (@exitosape) April 29, 2022

El congresista cuestiona que el Ejecutivo promueva una Constituyente en medio de la crisis política y social que enfrenta desde su arribo al poder. Cree que hay “otras prioridades”.

“No es el momento para convocar una Asamblea Constituyente. El Perú quiere estabilidad económica y trabajo. En ese contexto, no podemos ser radicales en buscar el cambio de la Constitución en esta coyuntura”, sostiene.

Con la misma intención

La salida de Castillo forma parte de otro proyecto de ley de reforma constitucional que presentó Podemos Perú para recortar el mandato presidencial y de los congresistas hasta las mismas fechas que plantea Dávila pero añade que Castillo tendría un plazo de 48 horas para convocar nuevas elecciones desde el momento que la iniciativa se apruebe.

Ambos proyectos argumentan que las continuas protestas y confrontaciones entre el Ejecutivo y el Congreso impide el avance de la gestión de gobierno y la conciliación de los poderes para llegar a negociaciones que favorezcan la estabilidad institucional.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el excongresista Richard Arce duda de estas razones ofrecidas. En entrevista con La República alega que “hay que tener mucho cuidado con la estrategia discursiva” porque “el proyecto de ley es parte de ese juego político. Están presentándolo porque saben que el Congreso no lo va a aprobar, no van a querer irse, ahí viene su estrategia retórica. Dirán: ‘Son ellos los que no quieren’”

Otras voces como la de la exministra, Marisol Pérez Tello consideran que esta sería una oportunidad para que los congresistas actúen con responsabilidad después de las últimas manifestaciones en Lima donde la ciudadanía solicitó la renuncia a Castillo.

“Esta oportunidad que viene de Perú Libre va a obligarlos a tomar una posición. Si quieren sacar al presidente y para eso tienen que salir todos, una muestra de responsabilidad política sería que lo aprobaran. El país necesita gobernabilidad y el presidente Castillo tiene que irse, y si para que se vaya debe irse el Congreso, lo sensato sería que aprobaran este proyecto” dijo al medio.

Cuentas internas

El término anticipado de la gestión de Castillo beneficia a Vladimir Cerrón, fundador del partido Perú Libre, quien por enfrentar una condena de prisión suspendida por el delito de negoción incompatible no pudo ser el candidato de su tolda en los comicios de 2021.

Cerrón Rojas solicitó a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia que se declare prescrita la acusación formulada por la Fiscalía alegando que el delito caducó en 2020. En una nueva contienda, su nombre sería el que estaría en la boleta y no el de Castillo, a quien su organización sólo apoyó para evitar perder la inscripción nacional.