Una delegación de la Administración del presidente estadounidense, Joe Biden, y del régimen de Nicolás Maduro sostendrán un encuentro en Trinidad y Tobago, asegura una publicación de The Economist. Al chavismo lo representaría la vicepresidente Delcy Rodríguez y el canciller Félix Plasencia en un encuentro donde el petróleo, la reapertura de la embajada de Estados Unidos en Caracas y el restablecimiento de vuelos comerciales entre ambas naciones serían los asuntos claves sobre la mesa.

El medio británico no precisa la fecha del encuentro que derivaría de las presiones de compañías como Chevron para el levantamiento de sanciones a Venezuela. Este sería el segundo acercamiento de las partes después de la visita que hicieran a Miraflores el mes pasado el asistente especial de la Casa Blanca y director del Consejo de Seguridad Nacional para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan González, y el embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story.

De aquella reunión derivó la liberación del ejecutivo de Citgo, Gustavo Cárdenas, detenido en Venezuela. Pero ahora los intereses son más profundos e incluirían la restauración de las mesas de diálogo con la oposición en México.

El posible contacto surge después de la carta emitida por economistas que dicen adversar al régimen, entre ellos Luis Oliveros, José Manuel Puente, Víctor Álvarez, Luis Vicente León y el diputado opositor José Guerra, quienes junto al defensor de derechos humanos y director de la organización acción solidaria VIH/Sida, Feliciano Reyna, solicitaron a Biden un alivio de las sanciones impuestas a Venezuela.

El periodista de la agencia Associated Press, Joshua Goodman, compartió la misiva suscrita hace un par de semanas por 25 personalidades, en la que se exhorta a la Administración demócrata a facilitar el retorno de las compañías petroleras extranjeras para recuperar la producción de crudo interna.

Group of 25 Maduro opponents send letter to @POTUS urging the U.S. to ease sanctions and allow Western oil companies to return to Venezuela.

The signatories criticize "domestic political pressures" (i.e. Florida) that they argue has slowed Biden's tentative outreach to Maduro. pic.twitter.com/kO1FRF6DqS

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) April 14, 2022