El comunismo en Cuba es el único dogma que avala la dictadura castrista. Cualquier otra creencia es oprimida, acosada o amenazada —así como sus promotores— por el aparato represivo estatal, según la Comisión para la Libertad Religiosa de Estados Unidos (USCIRF, por sus siglas en inglés). Por lo tanto, el organismo acentúa en su informe de 2022 la necesidad de una «vigilancia especial» ante presuntas irregularidades.

De acuerdo con esta instancia, el régimen practica “la vigilancia, el hostigamiento e interpretaciones ad hoc de la legislación para suprimir la libertad de religión y perseguir a los defensores de la libertad religiosa”.

El caso del pastor José Álvarez Devesa, quien fue golpeado por las policías en Camagüey el año pasado y liberado al día siguiente, aparece en el documento como un ejemplo de los “manifestantes —incluidos líderes religiosos y miembros de comunidades religiosas— que permanecieron detenidos, desaparecidos y bajo arresto domiciliario” durante las protestas del año pasado en la isla.

La organización no gubernamental Christian Solidarity Worldwide registró 30 denuncias, a pesar de que la Constitución de Cuba establece que reconoce, respeta y garantiza la libertad religiosa en el artículo ocho y cualquier discriminación estaría proscrita y sancionada.

Al parecer, la dictadura castrista olvida lo que ordena su propia Carta Magna. El documento, en cambio, señala que «la Policía emitió citaciones e interrogó a los líderes religiosos sobre su conexión con las protestas”. Incluso, en Semana Santa hasta se prohibieron los viacrucis.

Estas acciones intimidantes de la administración de Miguel Díaz- Canel son la consecuencia de la autoexclusión de La Habana del sistema interamericano de protección de los Derechos Humanos. De hecho, Cuba es el único país de la región que todavía no suscribe el Pacto de San José de Costa Rica, cuyo fin es proteger derechos y libertades de la ciudadanía y que estos sean respetados por los Estados Partes.

El Pacto impone un estándar mínimo de protección a los derechos humanos, al determinar que “toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado”.

Además, el acuerdo estima que “nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias”.

Sobre esta línea, el castrismo no pude caminar porque su Constitución no reconoce explícitamente la libertad de “conservar” ni de “divulgar” la religión o creencias. Así se señaló en una investigación de la Universidad Católica Argentina.

La omisión en la legislación cubana arroja este panorama que de acuerdo con la presidente de USCIRF, Nadine, Maenza, persistió a escala global durante el segundo año de la pandemia de COVID-19.

"…It is abundantly clear that global violations of the fundamental human right of religious freedom persisted during the second year of the COVID-19 pandemic."@TheHillOpinion op-ed by USCIRF Chair @nadinemaenza & Vice Chair @nuryturkel https://t.co/wxiuVOLruA

— USCIRF (@USCIRF) April 26, 2022