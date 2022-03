El repliegue de las tropas de Vladimir Putin comienza a ser una realidad. Según un informe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania, algunas unidades de Moscú emprendieron su retiro desde Slobozhanksy hacia suelo ruso, después de perder la mitad de sus fuerzas. Además de uniformados, Rusia también reporta bajas en sus tanques, helicópteros, vehículos de la armada y sistema de artillería, de acuerdo con el ente gubernamental, a través de su cuenta de Twitter.

El Kremlin reagrupa a sus unidades mientras dispara simultáneamente. En estos casos usa artillería y aviación, contra la infraestructura de ciudades pacíficas, con la intención de entrar en las fronteras administrativas de las regiones de Donetsk y Lugansk.

La información que maneja el ente de Defensa que está al servicio de Volodímir Zelenski es que Rusia pretende irrumpir en Sumy y Kharkiv, pero lo complica la “pérdidas en equipo y mano de obra”, informó Kyiv Independent en su cuenta de Twitter.

Detrás de este aparente signo de debilidad de Putin estaría probablemente la estrategia de reponer sus fuerzas de ocupación, formando y enviando unidades de sus Fuerzas Armadas a Bielorrusia, entre ellas, las consolidadas en Omsbr (Kyakhta), Otbr (Ulan-Ude), Omsbr (Ekaterinoslavka) hasta la Brigada Separada de Marines (Petropavlovsk-Kamchatsky) de la Flota del Pacífico.

Sin embargo, el tiempo corre en contra de Putin y sus maniobras. De hecho, el informe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania revela, además, que en las ciudades de Volyn y Polissya no hay reportes de operaciones ofensivas rusas.

Significa que los esfuerzos del Kremlin están concentrados en bombardear las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en las regiones de los asentamientos de Nova Buda, Nalyvaykivka, Ozerchchyna. Su objetivo es afianzarse en las fronteras ocupadas mientras que las tropas del Distrito Militar del Este han establecido un área de retaguardia (campo de campaña) en la región de Chernóbil.

Russia transfers new troops to Belarus to replenish its assault force. 4 Russian warships entered Azov Sea, crossing the Kerch Strait

Sin el bloqueo de Kiev y sin acceso a las fronteras administrativas de las regiones de Donetsk y Lugansk, el mayor avance de Putin es hasta ahora la creación de un corredor terrestre entre Crimea —temporalmente ocupada— y parte de la región de Donetsk.

Con ese saldo, Putin apela a medidas desesperadas, mantiene el bombardeo a la infraestructura de la ciudad, el reconocimiento aéreo con el uso de vehículos aéreos no tripulados, así como distribuye volantes entre la resistencia de la población civil para intimidar. De ello da cuenta la agencia alemana DW.

Sin embargo, el avance en dirección a Brovary no ha tenido éxito y en la región de la ciudad de Izum, intentó romper las defensas de las tropas ucranianas desde el sur, en la región de Kamyanka pero neutralizaron a sus uniformados en Tikhotsky.

Sin sus frentes con buenas noticias, Putin aumenta a la flota naval en las aguas del Mar de Azov con sus dragaminas «Valentyn Pikul», el barco de misiles «Naberezhnye Chelny» y dos lanchas de desembarco, a través del estrecho de Kerch, en dirección norte.

El repliegue a un mes del inicio del combate que desató Moscú también enfrenta las bajas en terreno. Una estimación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) calcula que las bajas rusas durante la ofensiva oscilan entre 7.000 y 15.000.

La estimación se basa en tres fuentes: la información de las autoridades ucranianas, los datos emitidos por un periódico afín al Kremlin, y la inteligencia de fuentes abiertas. Otras evaluaciones reportadas en la última semana por la BBC registran entre 3.000 y 10.000 bajas mientras The New York Times reporta 7.000 soldados muertos.

Los números representan la embestida más sangrienta desde la Segunda Guerra Mundial, con más de mil bajas diarias entre heridos y fallecidos. El Kremlin manipula el asunto. Por su parte, solo cifra en 1300 los soldados caídos, un número similar al informado por Ucrania, país donde rinden homenaje a sus caídos.

