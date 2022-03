La propuesta de Polonia de enviar un contingente pacificador de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) a Ucrania significaría «el comienzo de la Tercera Guerra Mundial», según el dictador de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko.

El mandatario cree que es una medida «desquiciada», al señalar que Varsovia sigue insistiendo en el envío de unos 100.000 efectivos a Ucrania. «La situación es muy grave, muy tensa. Y tenemos que ver y comprender eso“, dijo Lukashenko –fiel aliado de Vladímir Putin– mientras se preguntaba: “¿Acaso piensan que nos haríamos a un lado?». Rusia y Bielorrusia evidentemente no.

Al contrario, el conflicto aumentará si esto sucede, admite el ministro de Relaciones Exteriores de Moscú, Serguéi Lavrov. «Eso conllevará a enfrentamientos directos entre fuerzas de Rusia y de la OTAN, algo que no es que todos quisiéramos evitar, sino que declaramos que no deben producirse por principio».

Sin embargo, el Kremlin, con acciones sigilosas –accidentales o voluntarias– parece estar provocando un choque con la OTAN. Una de ellas fue la caída de misiles en un centro de capacitación cercano a la ciudad ucraniana de Lviv (Leópolis), hace unos diez días. El ataque dejó 35 muertos y la conmoción se hizo sentir también en Polonia. Si los misiles hubieran caído solo 20 kilómetros más al oeste, hubieran tocado territorio polaco, un país de la OTAN. Un ataque contra un integrante de la alianza se consideraría una agresión directa contra todos los miembros.

Jake Sullivan, asesor de Seguridad del presidente estadounidense Joe Biden, advirtió entonces que Estados Unidos «defendería cada centímetro del territorio de la OTAN”.

Hasta ahora Estados Unidos no cambia de opinión. Si una guerra mundial vuelve a generarse sería «convencional», o sea, sin armas nucleares. La alianza occidental reaccionaría a las llamadas «armas nucleares tácticas» con un poder explosivo medio, que se lanzaría en escenarios de guerra limitados territorialmente, pronostica la agencia DW.

«Putin no debe olvidar que la OTAN también es una alianza nuclear”, explicó a DW el exministro de Exteriores y de Defensa polaco, Radek Sikorski. «Él sabe que es imposible sobrevivir a una guerra nuclear. El día en que Putin use armas nucleares, será el último día de su vida”, sentencia.

En el este europeo se multiplican las voces que piden a la OTAN enviar aviones caza a Ucrania, que cierre el espacio aéreo ucraniano y que Alemania ponga fin a su abastecimiento energético desde Rusia para que a Putin se le acabe el dinero para esta guerra.

Lukashenko aboga por Rusia mientras vaticina una tercera guerra mundial, pero contra él también se levantan voces. “Merece mucho más oprobio mundial del que ha recibido», aseguró Pavel Latushko, un destacado disidente bielorruso afincado en Polonia, al periódico The New European .

«Puede que sea un peón de Putin. Pero también es un actor importante en este espectáculo de horror, y es hora de que Occidente se dé cuenta y actúe en consecuencia. Ambos monstruos deben rendir cuentas”.

Latushko, quien huyó de la represión en su país, emitió una carta abierta a los líderes mundiales instándoles a reproducir en Bielorrusia las sanciones impuestas recientemente a Rusia. Incluso exhorta a incluir a Lukashenko en cualquier acusación de crímenes de guerra en Ucrania, agregando que los disidentes también han estado acumulando pruebas de su brutal represión dentro de su país.

Parece que lo escucharon. Estados Unidos, junto con aliados y socios, está trabajando para garantizar que «el gobierno de la Federación Rusa y el régimen de Lukashenko en Bielorrusia paguen un alto precio económico y diplomático por su agresión no provocada contra Ucrania», divulga la Embajada de Estados Unidos en Italia a través de su cuenta de Twitter.

